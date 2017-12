Chodil ako turista, vyzeral ako špión

V úplnej tajnosti nakrútil Luc Besson film o demokratickej líderke z Barmy Aun Schan Su Ťij

9. aug 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Niekoľko mesiacov chodil francúzsky režisér Luc Besson po svete s fiktívnym scenárom. Neveril, že ženu, o ktorej nakrúca film Lady, niekedy stretne.

Tentoraz svojich spolupracovníkov Luc Besson poprosil, aby podpísali klauzulu o mlčanlivosti. Keďže vravel, že jeho nový film Lady bude love story, vyzeralo to trochu podivne. Až keď sa dostal do bezpečného štádia a film mal takmer hotový, mohol sa on i jeho kolegovia rozhovoriť.

Aun Schan Su Ťij, líderka demokratického hnutia v Barme a žena, ktorá bola väčšinu z posledných dvadsiatich rokov vo väzení – to je jeho Lady. Film o nej a jej manželovi Michaelovi Arisovi bude mať premiéru na novembrovom festivale v Toronte.

Rebelka, čo nemá zbraň

„Nerobili sme tajnosti, aby sme z toho mali publicitu. Boli sme opatrní, pretože sme sa báli, že nám politické sily znemožnia nakrúcať,“ vravel Luc Besson minulý týždeň v rozhovore pre CCN. „Pár veľmi pekných záberov mám aj priamo z Barmy, tváril som sa tam, že som turista. Väčšinu filmu sme však nakrútili v Thajsku. Mali sme fiktívny scenár, meno Su Ťij v ňom nikde nebolo. Aj tak sme po pár týždňoch cítili, že nás považujú za špiónov.“

So svojím manželom Michaelom Arisom, špecialistom na budhizmus a Tibet, sa Su Ťij zoznámila začiatkom sedemdesiatych rokov. Po svadbe spolu chvíľu žili v Británii. Ona sa však v roku 1988 vrátila domov. Najprv chcela opatrovať svoju mamu, vzápätí začala viesť hnutie za demokraciu – a o rok neskôr ju režim zatkol.

Ponúkali jej odchod z krajiny – zo strachu, že ju už nikdy nepustia späť, nechcela Barmu opustiť. Aris zas nedostal víza a keď mu diagnostikovali rakovinu, nepomohlo ani to, že sa zaňho prihováral Ján Pavol II. Manželia, ktorí mali dve deti, sa za ten čas videli len päťkrát. V roku 1997 Michael Aris zomrel.

Silné ženské hrdinky a bojovníčky má Luc Besson rád. V roku 1999 napríklad nakrútil film o Johanke z Arcu. Rozprával v ňom o dievčati, ktoré bolo presvedčené, že z vôle Božej zachráni Francúzsko pred nepriateľom.

Do životného príbehu Su Ťij sa zaľúbil v čase, keď sa jeho spoločnosť EuropaCorp. dostala do tridsaťmiliónového dlhu. Pravdepodobne by teraz potreboval nejaký akčný hit, ale Su Ťij nikdy nedržala v ruke meč tak, ako jeho Johanka z Arcu. „Ona je ženskou verziou Gándhího,“ hovorí Besson. „Je asi jedinou rebelkou, ktorá nepotrebovala mať zbraň, pretože bojovala slovami.“

Trochu zmätený

Besson do jej úlohy obsadil Michelle Yeoh, pretože sa vraj na sedemdesiat percent podobá, za jej manžela vybral Davida Thewlisa, ktorý hral s Bradom Pittom vo filme Sedem rokov v Tibete. A potom, minulý rok v novembri, sa v správach pozeral, ako Su Ťij prepúšťajú na slobodu.

„Bol som si takmer istý, že ju nikdy nepustia a už som sa zmieril, že nakrúcam film o niekom, koho nikdy nestretnem. Zrazu, keď už som mal takmer všetko nakrútené, som ju stretnúť mohol,“ vravel pre CNN. „Aj som sa cítil trochu zmätený.“

Pochopil pri tom, že to nebola príležitosť na dôvernosti. Keď od Su Ťij odchádzal, opúšťal aj jej tajomstvá. „Je to zvláštna žena. Možno ten typ, ktorý milujete a nenávidíte zároveň. Je mimoriadne pokojná a milá, zároveň však i silná a nepreniknuteľná. Nezistíte, čo cíti.“