Eminemova bokovka

Slávny americký raper sa vrátil k projektu Bad Meets Evil

10. aug 2011 o 0:00 Michal Durdovanský

Z debutového EP dua Bad Meets Evil s názvom Hell: The Sequel sa za prvý týždeň predalo vyše 170­tisíc kusov.

Je tak trochu paradoxom, že komerčne najúspešnejší raper je beloch. Eminem bol podľa rebríčka Billboard najvplyvnejším hudobníkom minulého desaťročia a aj vďaka tomu naňho pasuje patetické tvrdenie, že bez neho by hudobný svet vyzeral inak.

Kto je šéfom tejto dvojice

Marshall Mathers alias Eminem sa od svojho návratu na scénu po päťročnej pauze (niekoho trápi euroval, niekoho problémy s práškami na spanie) opäť drží na vrchole.

Po vlaňajšom komerčne megaúspešnom albume Recovery sa rozhodol vzkriesiť projekt Bad Meets Evil, ktorý ešte v 90. rokoch založil s Ryanom Montgomerym, známym ako Royce da 5'9“. Spolu rapovali na Eminemovom druhom albume Slim Shady LP a v roku 2002 bol tento projekt odsunutý na vedľajšiu koľaj.

Nech budeme akokoľvek zhovievaví, Hell: The Sequel je v prvom rade Eminemovým albumom. Royce je rozhodne dobrý raper a Eminemovi výborne sekunduje, ale slovíčko sekunduje tu hrá svoju úlohu.

Marshall kombinuje eleganciu Dr. Drea, ležérnosť Snoop Dogga a obrazotvornosť Ice Cuba. To, čím sa odlišuje od ostatných raperov, je miera sarkazmu. Čiara medzi tým, čo myslí vážne, a momentmi, keď poslucháča ťahá za nos, je veľmi tenká. Napriek príklonu k agresívnejšej polohe svojho rapu na Recovery si Eminem túto vlastnosť zachoval.

Melodický rap

Debut Bad Meets Evil sa začína prekrikovaním dvojice, ktoré spúšťa slovné tornádo. To povolí až v skladbe Lighters, viac by sa hodila na album Bruna Marsa, ktorý si v nej vystrihol „rádiový“ refrén. Ten sa už teraz ozýva na väčšine frekvencií (skladba je na albume pravdepodobne presne na tento účel).

Slabšiu druhú polovicu zachraňuje pocta zavraždenému kolegovi z D12, Living Proof a nostalgická Echo, ktorá debut uzatvára. Tu sa ukazuje sila nahrávky: rap je natoľko melodický, že sa dá počúvať aj len ako súhrn hlášok a hesiel a stále baví. Samozrejme, texty sú kapitolou samou osebe a poslucháčovi potrvá pár dní, než ich všetky správne pochopí.

Hell: The Sequel je zábavná nahrávka, ktorá síce dieru do sveta nespraví, no stane sa príjemným spestrením kultúrneho vyžitia nejedného fanúšika kvalitného rapu.