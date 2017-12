Grape je festival, aký tu chýbal

Cez víkend letisko v Piešťanoch obsadia mladí, ale už známi a zaujímaví hudobníci

10. aug 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Pôvodne to mala byť malá akcia pod vinohradmi v Pezinku, no už prvý ročník sa skončil úplne inak. V Piešťanoch, s veľkými menami na plagáte a niekoľkými tisíckami nadšených divákov. Grape je po Pohode druhým najzaujímavejším festivalom u nás a chystá sa na svoj druhý ročník.

Areál letiska kúsok od diaľnice, aktuálna svetová i domáca hudba, niekoľko pódií, „multi­kulti“ program. Podobnosti s Pohodou sa dajú nájsť, ale Grape je iný festival.

Dá sa porovnávať skôr s Rádiom_FM. Orientuje sa tiež hlavne na mladé „gitarovky“ a elektropopové kapely, starších muzikantov, worldmusic či klasiku tu nenájdete. Cieľovým publikom sú potom logicky dvadsiatnici a tridsiatnici.

Grape je dobre načasovaný aj preto, že vďaka paralelne prebiehajúcemu Szigetu v Budapešti môže jednoduchšie doviezť zaujímavých zahraničných hostí. Ako sa prvýkrát ukázalo vlani, presne takýto festival mnohým na Slovensku chýbal.

Interpol, Hurts aj Marina

Už prvý ročník ponúkol hviezdy ako Röyksopp a The Subways (títo Briti sa koncom októbra vrátia na Slovensko so samostatným koncertom), druhý láka ôsmimi silnými zahraničnými menami.

Najznámejší sú Američania Interpol (na snímke). Kapela, ktorá sa zrodila koncom 90. rokov v New Yorku v rámci post-punkového revivalu a presadila sa už debutovým albumom Turn on the Bright Lights. Momentálne najvplyvnejší hudobný server Pitchfork ju vyhlásil za nahrávku roka 2002.

video //www.youtube.com/embed/rckTNwagKXQ

Atmosfére ich skladieb prepadol aj legendárny režisér David Lynch, ktorý Interpolu dokonca urobil videoklip.

„Štadiónovou“ kapelou už sú aj britskí Hurts. Synthpopové duo z Manchestru je na scéne len krátko, no už vyhralo anketu časopisu New Musical Express o najlepší koncert na Glastonbury a toto leto hrá na viacerých ďalších veľkých festivaloch po celej Európe.

video //www.youtube.com/embed/ybsCqIe_AAQ

Obe kapely vystúpia v Piešťanoch už v piatok, no to neznamená, že sobota je len doplnkovým dňom. Dokazujú to ďalšie dve mená zo súčasnej britskej indie-popovej scény: Liverpoolčania The Wombats a výborná speváčka s velšsko-gréckymi koreňmi Marina Lambrini Diamandis, ktorá vie byť rovnako ironická ako hravá a ktorá skončila druhá v ankete BBC Sound of 2010.

video //www.youtube.com/embed/n1VTcJfL7RE

Grape ešte privezie švédskych indie-rockerov The Sounds, ďalších Britov The Qemists, ktorí svoj drumandbass rozbalia v plnej koncertnej zostave. Silné zastúpenie má mladá česká scéna (Midi Lidi, Kazety, Dva) a čo sa týka tej našej, uvidíte takmer všetko podstatné.

Od Hexu po B­complexa

Viacerí domáci hudobníci vymysleli na Grape niečo špeciálne. Karaoke Tundra s Foolkom zahrajú duet, ktorý by bolo presnejšie nazvať súbojom hip hopu s elektronikou, skupina Diego zahrá skladby, za ktoré zahlasuje najviac fanúšikov na webe, Billy Barman sa rozrastie o cimbal s husľami, rapperi Vec, Zverina, Hafner a Beyuz vyjdú na pódium s kapelou La3no Cubano.

Samostatné piate pódium patrí filmom. Okrem slovenskej klasiky ako Pacho, hybský zbojník či Neberte nám princeznú uvidíte aj mladú animovanú tvorbu a v sobotu dopoludnia aj prezentácie zaujímavých projektov ako partizani.sk či obchod s originálnym oblečením Sashe.

Podrobnosti nájdete na www.grapefestival.sk, podľa aktuálnej predpovedi SHMÚ by malo byť príjemné počasie bez horúčav i dažďa.