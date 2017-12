Hudobný mix

Hviezdy opäť pre Afriku, Kto bude spomínať na Jacksona, Zomrel Cashov spoluhráč.

11. aug 2011 o 0:00 (kul, sita)

Hviezdy opäť pre Afriku

Vyše stopäťdesiat hudobných hviezd sa spojilo v kampani, aby upozornili na hlad v Afrike. U2, Jay-Z, Lady Gaga a ďalší cez facebookové stránky a kontá na Twitteri vyzývajú fanúšikov, aby finančne pomohli hladujúcim.

Kto bude spomínať na Jacksona

Prvým a zatiaľ jediným potvrdeným účinkujúcim na spomienkovom koncerte pre Michaela Jacksona vo Walese je americký raper Kanye West. Na šou, ktorá sa bude konať 8. októbra na Millennium stadium v Cardiffe, by mali vystúpiť aj Cee Lo Green z Gnarls Barkley a Christina Aguilera.

Zomrel Cashov spoluhráč

Vo veku 83 rokov zomrel americký hudobník Marshall Grant, ktorý bol členom skupín The Tennessee Two a neskôr The Tennessee Three združených okolo legendárneho Johnnyho Casha.