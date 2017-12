Prince hral na Szigete takmer tri hodiny

Najväčší stredoeurópsky festival otvoril koncert jeho najväčšej hviezdy.

10. aug 2011 o 18:00 Oliver Rehák

„A teraz vás zoberiem do roku 1986. Všetci starnete, len ja nie,“ povedal počas jednej z mála prestávok medzi piesňami Prince. Po tom, čo predviedol v Budapešti, s ním musíte súhlasiť.

BUDAPEŠŤ. Popoludňajšie dopravné zápchy a masový nápor na bránach festivalu Sziget mnohým ukrátili z koncertu prvej hviezdy aj vyše hodinu. Prince však nakoniec strávil na pódiu takmer tri hodiny, a tak sa nik nemal dôvod sťažovať.

Celý večer naplno

Už niekoľkokrát sa zdalo, že ide alebo že má najlepšiu príležitosť skončiť. Po prvom prídavku Purple Rain, keď svoju asi najväčšiu hitovku natiahol na desať minút, a počas gitarového sóla divákov pokropil ohňostroj z fialových konfiet, druhýkrát po živočíšne podanej Let's go crazy, rovnako dokonale mohol skončiť po zrýchlenej verzii A Love Bizarre, cez ktorú pustil na pódium tancovať náhodných divákov z prvých radov. Skutočným záverom bola až krásna balada Sometimes It Snows In April. Až po nej už mal dosť on, aj diváci.

video //www.youtube.com/embed/dRcSrpffd3g

Prince si svoj koncert na Szigete vyslovene užíval. „Aká noc!“, „Maďarsko, milujeme ťa“, „tlieskame, tlieskame,“ hecoval dav a neznelo to ako tradičné frázy. Jeho šou mala pôsobivé vizuálne efekty, ale jej základom bola nadupaná hudba. Jej autor už má 53 rokov, ale spolu s neuveriteľne dobre zohratou kapelou, v ktorej dominovali ženy, vydržal ísť celý utorkový večer naplno.

V Budapešti ukázal, že je nenápadný, ale skvelý multiinštrumentalista. Striedal rôzne nástroje aj skladby s minimom páuz, stačil sa trikrát prezliecť do iného kostýmu. Stále naživo vynikajúco spieva a jeho falzet znie rovnako chlapčensky ako kedysi.

Jedna vec je odohrať vyše trojhodinový koncert a vydržať to kondične, druhá mať čo hrať. „Viete, koľko hitov mám?“ spýtal sa Prince a rovno z When Doves Cry prešiel s kapelou do Sign 'O' The Times. Mohol pridať ešte hodinu, z takmer štyridsiatich oficiálnych albumov, rôznych výberoviek či skladieb pre iných hudobníkov. Jedna z nich, Nothing Compares 2 U, zaznela aj v Budapešti. Treba však povedať, že verzia, ktorú preslávila Sinéad O'Connor, je taká dokonalá, že ani sám autor nevie túto pesničku podať lepšie.

Na poslednú chvíľu

Funky hrajú mnohí, ale často si iba myslia, že to naozaj vedia hrať a len máloktorí to dokážu hrať skvele. Medzi tých najvýnimočnejších patrí Prince. Veľa fanúšikov, kritikov i hudobníkov ho po smrti Michaela Jacksona považuje rovno za kráľa popu.

video //www.youtube.com/embed/ZVYo6ZT5ONU

Jeho koncerty sú už v závere trochu únavné a niekto ich môže považovať len za exkluzívnu diskotéku. Ale minimálne raz v živote sa to oplatí vidieť každému (podobne ako iné legendy – Paula McCartneyho či Rolling Stones).

Zastávka Princea v Maďarsku sa pritom dohodla na poslednú chvíľu. Keď v druhej polovici júna manažment Amy Winehouse po jej katastrofálnom koncerte v Belehrade zrušil celé turné, organizátori Szigetu prišli o veľké meno. Ale zároveň si posilnili svoje vlastné meno. Kto totiž pozná prácu promotérov, vie, že nahradiť na plagáte pár týždňov pred začiatkom festivalu jednu hviezdu ešte väčšou hviezdou je výkon roka. Potom sa Szigetu dajú odpustiť nezvládnuté davy pred vstupom do areálu (tvrdnúť v rade takmer hodinu je inak naozaj veľa).