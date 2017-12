Víkend nemeckého metalu

Na Slovensko sa vracajú legendy Helloween, prídu aj Guano Apes a Edguy.

12. aug 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Festivaly Terchovský budzogáň a Rock pod kameňom ponúkajú tvrdšie hudobné žánre.

Cez víkend bude Slovensko patriť najmä metalu a rocku. Najväčšou hviezdou, ktorá tu bude koncertovať, sú Helloween a z Nemecka sem príde ešte ďalších niekoľko známych mien.

Terchovský budzogáň

Koncom 80. rokov patrili medzi najväčšie metalové hviezdy. Melodické rýchle pesničky, ktorých najviac nasypali na dvojicu albumov Keeper of the Seven Keys, patria k žánrovej klasike.

Pre mnohých nemecká skupina Helloween síce skončila, už keď odišiel gitarista Kai Hansen, iní ju prestali sledovať v roku 1993 po vyhadzovoch speváka Michaela Kiskeho a bubeníka Ingo Schwintenberga. Kapela, v ktorej sú z pôvodných členov už len gitarista Michael Weikath a basák Markus Grosskopf, však stále funguje. Kto ju nezažil na Slovensku pred štyrmi rokmi, má šancu v sobotu na festivale Terchovský budzogáň.

Okrem najväčších hitov ako I Want Out alebo Eagle Fly Free by mali Helloween naživo predstaviť nahrávku 7 Sinners. Šesťnásty štúdiový album vyšiel vlani, jeho zvláštnosťou je, že hudbu aj text každej skladby vždy zložil iba jeden z členov.

Na Terchovskom budzogáni v miestnom amfiteátri cez víkend ešte vystúpia známe české a domáce mená ako Kabát, Ine Kafe, Slobodná Európa, Tublatanka, v rámci bonusového dňa v nedeľu aj bizarná dvojica, ktorú organizátori vytvorili z Olympicu a Desmodu.

Rock pod kameňom

Známe meno z Nemecka a program vyskladaný z tvrdších žánrov má aj ďalšia víkendová akcia. Rock pod kameňom, ktorý sa koná na Sninských rybníkoch, ponúkne skupinu Guano Apes. Štvorica so speváčkou Sandrou Nasić začala fungovať v polovici deviatej dekády, v rokoch 2005 až 2009 si dala pauzu a potom sa opäť vrátila na scénu.

Na východ Slovenska sa okrem nej ešte chystajú aj ďalší. Sonata Arctica z Fínska nie je žiadne klasické sláčikové kvarteto, ale partia powermetalistov, do rovnakého žánru sa radí ešte jeden nemecký hosť – Edguy na čele so spevákom Tobiasom Sammetom.