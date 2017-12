Hegerová: Uľavilo sa mi, že už nemusím spievať

Po vlaňajšom oznámení, že už nebude nahrávať štúdiové albumy, rozhodla sa legendárna šansoniérka skončiť aj s koncertovaním.

13. aug 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Mylord, Lásko prokletá, Levandulová a množstvo ďalších nezabudnuteľných piesní Hany Hegerovej si už jej priaznivci nevypočujú naživo. Piaf z Prahy, ako ju nazývajú v zahraničí, oznámila definitívny koniec kariéry. Ešteže sa vlani po takmer štvrťstoročí vrátila do štúdia a nahrala cédečko prebásnených francúzskych šansónov Mlýnské kolo v srdci mém.

„O rok budem mať osemdesiatku a myslím, že už žiadny ďalší album nenahrám,“ povedala pri jeho uvádzaní. A včera, necelé dva mesiace pred tou osemdesiatkou, oznámila aj koniec verejného vystupovania.

Speváčkine dlhodobé zdravotné problémy neboli tajomstvom, na koncertoch sa v poslednom čase podopierala paličkou. Hegerová však poprela fámy o ťažkej chorobe a náročnej operácii, ktoré sa objavili v tlači. „Absolvovala len malý chirurgický zákrok,“ povedala pre MF Dnes jej manažérka Dana Skalová.

„Chcem sa zbaviť stresu, od chvíle, čo som sa rozhodla, že končím so spievaním, sa mi uľavilo,“ povedala Hegerová. Bratislavská rodáčka, pôvodným menom Carmen Farkašová, pritom začínala v päťdesiatych rokoch ako herečka v žilinskom divadle a zahrala si aj titulnú rolu vo filme Frona.

K spievaniu sa dostala až v bratislavskej Tatra revue, no jej hviezdna kariéra je spätá so zlatou érou pražských divadiel malých foriem v 60. rokoch. Po krátkom pôsobení v Rokoku prešla do Semaforu, kde svoj repertoár, postavený najmä na francúzskych šansónoch (Maestro tango, Já se vrátím, Lásko má), obohatila aj o pôvodné piesne Šlitra a Suchého (Student s rudými ušima, Barová lavice či Tak aby ste to vědela).

S týmto obdobím je spojené aj jej účinkovanie vo filmoch Konkurs, Dobře placená procházka a najmä Kdyby tisíc klarinetů a vystupovanie v slávnej parížskej Olympii.