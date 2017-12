Aj herec môže vyhrať voľby, odkazuje Michael Moore

Konzervatívna kandidátka na amerického prezidenta ho desila ako nepodarená disneyovka a povedal to verejne. Za to by si vraj Matt Damon zaslúžil funkciu prezidenta.

15. aug 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

V úlohe nádejného politika sa Matt Damon nedávno ukázal vo filme Správcovia osudu.(Zdroj: IMDB)

Matt Damon vyzerá stále chlapčensky a asi ešte niekoľko rokov bude hrať zaľúbených mladíkov alebo idealistov. Pritom už šesť rokov spĺňa vekový limit nevyhnutný pri kandidatúre na amerického prezidenta. Tridsaťpäť rokov už veru mal. Režisér Michael Moore v tom má prehľad a vraví, že Damona by Američania mali považovať za seriózneho kandidáta. Moore nakrúca spoločensky a politicky angažované dokumenty (Fahrenhait 9/11, Sicko, O kapitalizme s láskou), o ktorých sa vždy veľa hovorí. Nedávno vyšlo najavo, že sleduje aj to, čo sa deje v strednej Európe. Pochválil film Český mír, v ktorom režiséri Vít Klusák a Filip Remunda rozoberajú nápad postaviť v pohorí Brdy americký radar. Pri takom rozhľade je samozrejmé, že počul, čo pred americkými prezidentskými voľbami hovoril jeho obľúbený herec. Matt Damon v rozhovore pre Associated press vážne pochyboval o Sarah Palinovej, kandidátke na viceprezidentku za konzervatívnu stranu. Desilo ho, že sa o nej skoro nič nevie, v podstate len to, že nečíta žiadne knihy a že si myslí, že ešte pred 4-tisíc rokmi tu žili dinosaury. Predstavu, že by práve ona mala čeliť Putinovi a mať možnosť rozhodovať o použití jadrových zbraní, mu pripomínala „naozaj zlý film od Disneyho“. Moore si na jeho slová spomenul v on­line diskusii na firedoglake.com. Povedal: „Bolo to od neho veľmi odvážne. Netrápi sa tým, koho urazí, keď povie to, čo už konečne musí niekto povedať.“ Damon vtedy nechápal, prečo sa jeho slová toľko citovali, najmä keď kampaň z roku 2008 už bola kampaňou „budúcej generácie“. Popri všetkej tej mobilizácii na Facebooku aj na YouTube sa mu jeho krátky rozhovor zdal byť iba „drobnou časťou z celku“. Lenže práve naopak, Michael Moore by nerád podceňoval vplyv populárnych hercov a upozorňuje, že práve konzervatívci to vedia využiť. Už mali predsa Reagana aj Schwarzeneggera. „Niekedy môžete vyhrať, aj keď za kandidáta postavíte herca. Preto teraz spomínam Matta Damona, aby sme aj my začali uvažovať rovnako.“ Hollywoodski prívrženci demokratov sa napriek Moorovej výzve zatiaľ angažujú viac vo svojej pôvodnej profesii. O pár dní otvorí festival v Benátkach The Ides Of March, nakrútil ho Damonov blízky kolega George Clooney, hlavnú úlohu v ňom hrá Ryan Gosling. Bude to film zo zákulisia prezidentskej kampane. Inými slovami, mladý idealista v ňom spozná, ako vyzerá politika.