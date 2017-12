Grape má dobrý základ, ale čo ďalej?

Druhý ročník festivalu na piešťanskom letisku otvoril otázku o jeho smerovaní do budúcnosti.

14. aug 2011 o 18:00 Oliver Rehák

Grape znie v angličtine skoro ako Great. Grape festival, ktorý sa konal cez víkend, ešte "great" nie je, ale má k tomu čoraz bližšie.

Ešte viac zahraničných hostí, opäť najmä elektropop a „gitarovky“, na pódiách aj v publiku najmä dvadsiatnici a tridsiatnici, príjemné počasie. Tak v skratke vyzeral druhý ročník festivalu Grape. Detailnejší pohľad na túto akciu ukázal jej prednosti aj slabiny.

Sľubný štart

Na Slovensku sa počas dvoch letných mesiacov koná vyše päťdesiat rôznych festivalov. Väčšina z nich pripomína turné niekoľkých českých a slovenských poprockových hudobníkov – zmení sa iba dátum a miesto konania, mená na plagátoch sú takmer jedna k jednej.

Inak povedané, nemáme veľa akcií, ktoré si tak ľahko nepomýlite s tuctom podobných. Také, ktoré majú nielen ambíciu, ale aj schopnosti byť niečím osobité. Keď vlani na festivalovú mapu pribudol Grape, k týmto výnimkám na čele s Pohodou sa jednoznačne pridal. Dve veľké (a aktuálne) zahraničné hviezdy, špička mladej domácej a českej alternatívno­popovej scény, technicky zvládnutá produkcia, príjemná atmosféra, niekoľkotisícová návštevnosť.

Grape preskočil niekoľko rokov, ktoré festivalom obvykle trvajú, kým sa naplno rozbehnú a sprofesionalizujú. Šikovne ťaží z toho, že v rovnakom čase prebieha maďarský Sziget či české festivaly, v spolupráci s ktorými sa mu ľahšie vozia britské a americké hviezdy. Tak sa vlani i tento rok do Piešťan dostali Američania Interpol, britské skupiny Hurts, The Wombats a Marina & The Diamonds.

Bridget Jonesová neprišla

Kým Pohoda je festivalom pre všetky generácie, v Piešťanoch to skôr vyzerá ako na zraze poslucháčov Rádia_FM. Ďalší dôležitý rozdiel je, že kým na Pohodu veľa ľudí chodí hudbu počúvať, tu si ju užívajú inak. Keď kapela Interpol, najväčšie meno tohto ročníka, končila svoj blok piesní, ktoré sú skôr na počúvanie, priestor pod hlavným pódiom sa dosť vyprázdnil.

Za to si však môžu aj samotní hudobníci, kto pozná Interpol, vie, že vedia hrať energickejšie. Povesť koncertnej kapely potvrdili britskí Hurts. Spevák Theo Hutchcraft rozhadzoval do davu ruže, o chvíľu na to mlátil stojanom na mikrofón o zem, a keď sa na záver na pódiu ešte objavila slovenská zástava, v publiku si našiel svojich nových fanúšikov.

„Toto nie je Bridget Jonesová,“ spievali The Wombats v refréne svojho hitu Kill The Director, no po silnom rozbehu ich koncert trochu upadol, a tak sa najväčšou hviezdou stala Marina & The Diamonds.

Exotická mladá speváčka vynikajúco spieva, rovnako dokonale sa pohráva s vtipom aj s iróniou. „Som hudobníčka z nezávislej scény, ktorá má popové ambície,“ vyhlásila v rozhovore a v Piešťanoch to potvrdila. Dokázala zabaviť i roztancovať, pôvabná bola v ružových plesových šatôčkach aj o chvíľu s oblečením z americkej zástavy.

Práve Marina bola dokonalou ukážkou správneho promotérskeho ťahu. Namiesto vyžitej starej hviezdy aktuálne nové meno, o ktorom ešte budeme veľa počuť. To robí z lokálneho festivalu veľký festival.

Čím sa ešte odlišuje Grape od iných, sú špeciálne programy. O tie sa, samozrejme, postarali domáce kapely. Para si priviezla veľkú nafukovaciu guľu, v ktorej sa spevák nechal tlačiť nad hlavami fanúšikov, Diego hrali pesničky, za ktoré ich fanúšikovia najviac hlasovali na internete a o najzaujímavejší koncert sa postarali Karaoke Tundra a Foolk.

Táto dvojica sa svoje staré osobné spory rozhodla vyriešiť na spôsob freestyle battle, akurát namiesto rapu používala svoje mašinky. Vtipne a muzikálne prestriedavali svoje krátke bloky, znel hip-hop, wonky aj drumandbass či sample zo starých českých filmov, alebo od kapely White Stripes.

Bez sponzorov to nepôjde

Počasie tento rok prialo, v programe boli minimálne zmeny, s výnimkou výpadkov na Pare aj technika fungovala. Na druhý ročník festivalu boli veľmi dobré aj gastroslužby a služby v areáli.

Otázkou je, načo robiť štyri hudobné scény. Kamión s dídžejmi fungoval iba v sobotu, na tretej scéne bol slabý zvukový aparát. Niektorí hudobníci mali hrať na väčšom pódiu, veľa domácich a českých kapiel sa opakovalo z vlaňajška. Napríklad Midi Lidi na jeseň vydávajú nový album, no nové pesničky ešte naživo na dve výnimky nehrávajú. Keďže kapelu čakajú aj personálne zmeny, o rok by jej koncert bol ešte zaujímavejší, no podľa nadšených reakcií v plnom stane, ktorý odtiahol mnohé z pesničiek s triom hudobníkov veci ako opakovanie programu diváci príliš neriešili.

Grape má potenciál napredovať, no na to potrebuje väčší rozpočet a sponzorov. Hlavné pódium nemalo žiadneho, čo je na festivaloch dosť nezvyčajné. Že bez sponzorov sa prežiť nedá, ako sa presvedčil napríklad Wilsonic. To však už nie je až taký problém organizátorov, ako sponzorov. Ak na Slovensku dávajú niekam peniaze, kultúra to väčšinou nie je. A keď aj nakoniec, stávajú sa prípady, že si to nakoniec rozmyslia. A keby mali The Kooks, La Roux a ďalších, ktorých organizátori Grejpu plánujú na ďalší rok zaplatiť iba diváci, muselo by ich prísť dvojnásobne viac alebo by museli dvojnásobne viac zaplatiť za lístok.