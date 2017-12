Aktuálne výstavy

Jan Žalio a Petr Kocourek, András Cséfalvay, Omar SM, Dve výstavy v Galérii M. A. Bazovského, Ľubomír Ďurček

16. aug 2011 o 0:00 (kul)

Jan Žalio a Petr Kocourek

Bratislavská galéria HotDock otvorí dnes prvú výstavu v produkcii časopisu Kinečko. Výstava s názvom Já sám, ty sám, to je jasan predstaví kresby a animácie dvojice mladých českých animátorov a videoartistov – Jana Žalia a Petra Kocourka.

András Cséfalvay

Do prvého septembra vystavuje v pražskej Galerii Jelení András Cséfalvay. Výstava, ktorá prezentuje sériu videodiel, nesie názov Lessons in the Vicious Art of Murder.



Omar SM

Vo štvrtok o 19.00 h otvorí bratislavská T-Gallery výstavu Omara SM, predstaviteľa najmladšej generácie mexických grafikov, ktorý je členom zoskupenia A Proyectos Traslados, zaoberajúceho sa rozvojom a propagáciou mladej súčasnej mexickej grafiky. Počas vernisáže majú návštevníci možnosť vyhrať jednu z grafík Omara SM.



Dve výstavy v Galérii M. A. Bazovského

V trenčianskej Galérii Miloša Alexandra Bazovského prebieha výstava českého sochára Igora Kitzbergera, prezentuje rozmerné diela, ale aj drobné, miniatúrne bronzové a oceľové plastiky. Zároveň prebieha výstava súčasnej ukrajinskej grafiky, ktorá predstavuje diela dvanástich autorov.



Ľubomír Ďurček

Výstava v bratislavskej galérii Faica – Ľubomír Ďurček: ÁNO NIE je predĺžená – do 20. augusta.