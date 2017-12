Kultúrny mix

Stop pre Johnnyho Deppa, tretí diel pre Bridget Jones

17. aug 2011 o 0:00 kul

Johnny Depp dostal stop

Štúdio Disney plánovalo za 250 miliónov dolárov nakrútiť novú verziu filmu The Lone Ranger s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe. Projekt však stopol. Predpokladali, že to bude jeden z ich najväčších hitov roku 2012, teraz si však naň netrúfajú. Spôsobil to aj prepad ich filmu Votrelci a kovboji v severoamerických kinách (k nám prídu budúci týždeň).

V Disney sa ešte snažili presvedčiť filmový štáb, aby sa nakrútila lacnejšia verzia, ale režisér Gore Verbinski nesúhlasil, píše The Hollywood reporter. Teraz už len dúfajú, že to nepoškodí vzťahy štúdia s Johnnym Deppom, ktorý prisľúbil, že pre nich nakrúti aj piaty diel Pirátov z Karibiku.

Bridget Jones chce dieťa

Čoskoro by do kín mohol prísť tretí diel denníka Bridget Jonesovej. Uvažuje o ňom spoločnosť Working Title Films. Čosi sa povrávalo už od roku 2009, píše Entertainment Weekly, ale hlavnou prekážkou bola neochota Renée Zellwegerovej. Pretože úloha Bridget pre ňu znamená povinnosť pribrať niekoľko kilogramov. Producenti však pripúšťajú možnosť, že tentoraz by Bridget mohla byť štíhla.

O projekte rozprával médiám už aj Colin Firth, filmový Mark Darcy. „Môžem vám povedať, že Bridget a Mark nemôžu mať deti, a tak Bridget zase urobí chybu a vráti sa k Danielovi Cleaverovi. Myslím, že on ju znovu podvedie, ona sa znovu dostane do ťažkostí, a hádajte, kto sa znovu vráti, aby ju zachránil?“