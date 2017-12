Čo počúvame - Le Payaco

Viete, čo je alternatívny pop? Sú to pesničky s chytľavými melódiami, inteligentnými alebo vtipnými textami, muzikanti vedia hrať aj spievať, ale komerčné rádiá (na Slovensku) ich hrať z najrôznejších príčin odmietajú. Jedným z dobrých príkladov je bratis

17. aug 2011 o 0:00 Oliver Rehák

lavské trio Le Payaco.

Po päťročnej pauze ich Michal Kaščák prehovoril na koncertný comeback, ktorý dopadol veľmi slušne a z reedície prvého albumu pôvodne vydaného v roku 1999 sa iba na tomto festivale predalo vyše sto kusov, čo je v ére veselého cestovania empétrojkovej hudby veľmi zriedkavý úkaz.

Že hudba Pajácov stále funguje, jasne potvrdil zaplnený priestor pod hlavným pódiom, no že aj generácia dnešných dvadsiatnikov odspieva refrény viacerých najväčších hitoviek ako Dobrý večer priatelia alebo Cicusom, zjavne prekvapilo aj junákov s nástrojmi. Tomáš Sloboda, Martin Stempel a Juraj Vitéz si Pohodu veľmi užili a hoci už každý z nich má svoje vlastné projekty, opäť dostali chuť do spoločného hrania. A nebudú to iba „večierky firemné“, hoci záujem bol, je a bude.

Kapela po letnom Trenčíne na jeseň zvažuje ďalší koncert v hlavnom meste, mal by sa konať v MMC klube. Čakať nové pesničky by bolo dosť naivné, ale staré albumy obsahujú viac nadčasových pesničiek, z ktorých by sa bez problémov dal urobiť dvojhodinový večer.