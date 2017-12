Nové CD

The Antlers: Burst Apart, Mercury Rev: Deserter's Songs.

17. aug 2011 o 0:00 Jana Németh, (jem)

The Antlers: Burst Apart

Frenchkiss / Transgressive, 2011



Pôvodne išlo o sólový projekt speváka a gitaristu Petra Silbermana. V newyorskom Brooklyne však svoj projekt rozšíril do tria. Album Hospice spred dvoch rokov sa vypredal a aj kapela priznala, že si odhryzla viac, ako mohla zjesť. Nový album Burst Apart je plný jemnej elektroniky, melancholického Silbermanovho falzetu a opäť rovnako ťaživých textov.

video //www.youtube.com/embed/PUf3ixWXIyQ

Mercury Rev: Deserter's Songs

V2, 2011



Album Deserter's Songs už raz vyšiel v roku 1998. Posledné štyri roky sa hovorilo o reedícii tejto „modernej klasiky“, ktorá Newyorčanom priniesla nálepku album roka. Teraz, pri 20. výročí kapely sa chopili činu a možno hovoriť tiež o úspechu. V deluxe verzii dostanete aj druhý disk s remixmi a špeciálnymi demo verziami.