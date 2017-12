Hrad u vychádzajúceho slnka

Headlinerom tretieho ročníka koncertu Pocta slobode bude Eric Burdon a The Animals.

17. aug 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Najväčší hit Erica Burdona Dom u vychádzajúceho slnka zaznie aj na starobylom hrade Devín. Spolu s britskou legendou sa predstavia aj Richard Müller, Vladimír Mišík & Etc... a projekt Hrana.

„Je to absolútne fenomenálny spevák s výnimočným hlasom,“ povedal najstarší slovenský fungujúci bigbiťák Fedor Frešo o britskom rockerovi Ericovi Burdonovi, ktorý bude hlavnou hviezdou koncertu Pocta slobode.

Burdon sa na bratislavskom hrade Devín predstaví vo štvrtok 25. augusta aj s The Animals, najštýlovejšou britskou rythmandbluesovou skupinou 60. rokov. Kapela vznikla v roku 1964 a napriek obrovskej konkurencii v takzvanej britskej invázii desiatok skupín sa okamžite dostala medzi svetovú špičku rockovej hudby. Už jej druhý singel The House Of The Rising Sun (Dom u vychádzajúceho slnka) ovládol svetové hitparády.

Predbehol Cockera i Planta

„Tá skladba s varhanmi Alana Pricea a hlbokým Burdonovým hlasom mi od leta 1964 znela ako zázrak - ešte skôr, než viedla rebríčky v Anglicku i Spojených štátoch,“ povedal včera pre SME renomovaný český hudobný kritik Jiří Černý. „Burdon mi pripadal mezi belochmi ten najčernošskejší, skôr než Van Morrison, Joe Cocker alebo Robert Plant. Predbehol éru soulu, pritom spieval vážne, bez akéhokoľvek kŕča.“

The Animals však neboli kapelou jedného hitu, už ich prvý singel Baby Let Me Take You Home, blues z úvodného Dylanovho albumu sa dostal do Top 20 a preslávili ich tiež Don' t Let Me Be Misunderstood, We' ve Gotta Out Of This Place a mnohé ďalšie skladby.

„Miloval som tú kapelu, jej názov sme vyslovovali jedným dychom s Beatles, hoci Animals hrali drsnejšiu, černejšiu hudbu,“ dodal Fedor Frešo. „Preto ma veľmi sklamal jej rozpad, Burdon sa istý čas venoval sólovým projektom, no kapelu zasa obnovil. Som veľmi zvedavý, čo ponúkne teraz, teším sa, veď vidieť naživo speváka jeho formátu je výnimočná príležitosť.“

V Rokenrolovej sieni slávy

Burdon kapelu obnovoval a menil viackrát, v niektorých formáciách v nej hrali napríklad aj Mick Gallagher, Brian Auger (ten s triom a speváčkou Julie Driscoll vystupoval v roku 1968 aj na Bratislavskej lýre) či Spencer Davis.

The Animals boli v roku 1994 uvedení do Rokenrolovej siene slávy a Burdona zaradil časopis Rolling Stone na 57. miesto v rebríčku najlepších spevákov všetkých čias, keď za neho hlasovali aj Iggy Pop či Bruce Springsteen.

Koncert Pocta slobode - Tribute to Freedom mal svoju premiéru pred dvoma rokmi, pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie a pádu železnej opony. Na jednom z najimpozantnejších stredoeurópskych hradov vystúpil Jon Anderson (líder bývalej skupiny Yes) v špeciálnom projekte so slovenskými hudobníkmi, Marta Kubišová, Marián Varga, Vladimír Merta a Pražský výběr, vlani sa na Devíne predstavila írska speváčka Sinéad O' Connor, Jana Kirschner a David Koller.

Aj tentoraz bude na koncerte dôstojne zastúpená dôverne známa slovenská a česká scéna - Richard Müller, Vladimír Mišík & Etc... a úspešný projekt Hrana, ktorý pripravil Oskar Rózsa ako poctu Marekovi Brezovskému.