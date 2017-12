Pán prsteňov nebol dokonalý, chýbala v ňom hrdinka

Po súdnych sporoch má kniha, ktorej hlavnou postavou je JRR Tolkien, zelenú. Dostane sa aj na plátna kín.

18. aug 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Steve Hillard čítaval svojej dcére príbeh Pána prsteňov. Kniha sa jej vraj páčila, ale na konci sa spýtala, kde sú hrdinky. Hillard takto vysvetľuje rozhodnutie napísať román Mirkwood: A novel about JRR Tolkien.

Začarovaný Tolkien



Režisér trilógie Pána prsteňov Peter Jackson by vedel rozprávať, čo to znamená, zapliesť sa s menom Tolkien. Po úspechu filmov sa viac ako štyri roky snaží nakrútiť príbeh o Hobitoch, ktorý celej ságe predchádzal.

Po štrajkoch, finančných problémoch a nákladných súdoch s dedičmi sa majú snímky dostať do kín (už) v decembri budúceho roku.

Britský Guardian zverejnil informáciu, že filmovú podobu získa aj kontroverzný román Hillarda. Prežil rozhodnutia amerických súdov a rozhorčených nálad dedičov. V žalobe, ktorú na Hillardov počin podali, sa uvádza, že „kniha zosmiešňuje meno, osobnosť a reputáciu profesora Tolkiena“. Súčasťou návrhu bolo aj zničenie všetkých výtlačkov 450-stranovej publikácie.

Druhá strana sa odvolala s vyhlásením, že by bolo absurdné, keby nevznikali knihy, v ktorých vystupujú aj reálne postavy z dejín a niekoľko menovala. Hillard dokonca dodal, že ani Tolkien by nebol rád, keby sa zasahovalo proti dielam čerpajúcim z histórie, lebo to tiež robil. Výsledok bol prekvapivý – kniha napokon nemusí mať ani zreteľné označenie na prebale, že ide o číru fikciu, hoci sám autor to priznáva.

Zisk alebo fantázia



Pravdou je, že Tolkienovo meno sa už zopárkrát objavilo v knihe nielen ako meno autora. David C. Downing napísal príbeh odohrávajúci sa v 40. rokoch v Oxforde. Tolkien sa tu stretol aj s C. S. Lewisom a Charlesom Williamsom. S tými istými sa napríklad ocitol aj na lodi smerujúcej do krajiny mýtov a legiend v príbehu Jamesa A. Owena.

Mirkwood sa začína málo známym príchodom Tolkiena do New Yorku. Profesor so sebou nesie vzácne dokumenty. Mnohé z nich sú už v zaniknutých jazykoch. Hovoria o hobitke Are, ktorá žije v rovnakej krajine, čo inšpirovala aj Tolkiena. Knihu si cez Amazon už kúpilo 900 záujemcov, film by mal vyjsť pod značkou EMO Films.

Zdá sa, že Tolkien sa sám stal predmetom inšpirácie, minimálne, ako sa zviditeľniť. Kto však vie, čo by na to sám povedal. A čo by vlastne povedal na to, že v jeho Pánovi prsteňov čosi chýbalo.