V marazme sa možno riadiť iba vlastným citom

Aj v najnovšej Ballovej knihe sa stretávame s rozprávačsky stručným autorom so zmyslom pre vtipnú pointu, ktorý sa však rozhodne nevyhýba drsným pravdám.

19. aug 2011 o 0:00 Ján Litvák

Vlada Ballu som si prvýkrát všimol na festivale v Nových Zámkoch. Stál pri barovom pulte, pred ním pivo a slečna. Počas niekoľkodňového festivalu sa pred ním vymieňali len pivo a slečna. Balla zostával, postával, nemihol ani brvou.

Ballových kníh pozvoľna pribúda, jeho osud je jasne daný. Je to bezpochyby osud spisovateľa. Erudovane drsného, rozprávačsky stručného, ladeného skôr na krátku prózu s vtipnou pointou. Nemeniaceho sa autora znovu objaví čitateľ aj v jeho najnovšej knihe V mene otca (Koloman Kertész Bagala a literarnyklub.sk, 2011).

Humoru je podriadená väčšina textov bez ohľadu na to, či v nich napokon úsmevná stránka preváži, alebo sa naladia na tragiku mizérie, číhajúcej v prostredí.

Tradičná skepsa

Sú to prózy rozprávačské, azda autobiografické, zažité, nažité. Balla je na našej literárnej scéne už tak dlho, že sme takmer zabudli na kánon iného výrazného prozaika z pomedzia maďarského a slovenského jazykového prostredia, ktorý zdôrazňoval, že život autora si nemožno zamieňať so životom literárnej postavy, a to ani pri autobiografickej próze.

Balla raz za uhorský rok - mohol by aj častejšie -, vysloví hlbokomyseľné zovšeobecnenie. „Aj ľudia, ktorí sa ľúbia, sa navzájom neraz doženú k šialenstvu,“ vraví s neoblomnosťou sebe vlastnou ako človek, s ktorým sa nedá veľmi vyjednávať.

S rovnakou skepsou okrajovo komentuje aj svetové dejiny: „Národy sa rozpustili v cezhraničných kopuláciách a hranice sa rozpúšťali vo vojnách i po vojnách, prekresľovali ich stále noví vagabundi, ktorí svoje čiary ťahali zlomyseľne alebo naslepo, mávali zástavami a vybľakovali vlastenecké piesne. Robili to presne ako ich predkovia a predkovia ich predkov: zo zvyku.“

Cit pre mieru alebo cit priemeru

Drsných právd, ktoré nikomu nelichotia a ktorými sa naša moderná próza čoraz viac zahusťuje, nie je málo. Aj tu sa však prejavuje autorov estetický názor a cit pre mieru, ako je to aj v prípade vulgarizmov a iných priliehavých a naliehavých výrazových prostriedkov.

Balla prevetráva rodinné väzby, domov, bývanie, lásku ako veci fatálne, silné, do veľkej miery dané alebo odňaté. K písaniu pristupuje takisto bez prieberčivosti. Vychádza z toho, že v tomto marazme sa možno riadiť buď iba vlastným citom pre mieru, alebo citom priemeru, čo by bol oveľa horší prípad.

Zdá sa, že autor nemá nejasnosti ohľadom toho, v čom sa odlišuje profánne od umeleckého. Jedno i druhé sa v lepšom prípade navzájom podmieňujú a čitateľ iste neprehliadne, že táto ostro sledovaná deliaca línia zreteľne beží aj naprieč Ballovými rozprávaniami plnými trpkosmiešnych zážitkov.