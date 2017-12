Tom Hanks chápe, keď sú diváci z jeho filmu zhrození

Hollywoodska hviezda Tom Hanks neuteká pred nespokojnými divákmi. Tým, čo boli sklamaní z jeho nového filmu, vrátil cenu za vstupné.

20. aug 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Tom Hanks šiel akurát natankovať, keď sa k nemu priblížil jeden pár. Prihovorili sa mu, vraj práve videli jeho nový film Larry Crowne. Hanks sa ich nebál spýtať, či sa im predstavenie páčilo – a tak niesol následky. Odpoveď bola nie. Jemu sa zrejme zdala taká nevyvrátiteľná, že vytiahol z vrecka dvadsaťpäť dolárov. Ako odškodné, píše časopis National Enquirer.

Za filmy Filadelfia a Forrest Gump má Tom Hanks dvoch Oscarov. Počas svojej úspešnej kariéry si však okrem chodenia na slávnostné ceremónie zvykol aj na možnosti, že sa niečo nevydarí. Možno si na to zvykol viac ako ostatní. Denníku Figaro pobavene rozprával o blamáži, ktorá vznikla na festivale v Cannes po premiére Da Vinciho kódu: „Videl som všetkých tých marketingových géniov z Universalu, ako prichádzajú do Cannes. Boli presvedčení, že otvárať festival je skvelé. Nikto z nich evidentne nemyslel na to, že publikum by mohlo byť z filmu aj zhrozené. Vo vzduchu nad Croisette sa akoby vznášala rozbuška. Ešte nikdy som nevidel producentov tak bleskovo unikať z mesta!“

Spontánny rozhovor o filme Larry Crowne, ktorý Hanks aj nakrútil, sa začal opatrne. Muž z dvojice povedal, že to nebol až taký vydarený film, ale jeho priateľka skúsila byť priamejšia. Vraj od svojho obľúbeného herca čakali viac.

V Spojených štátoch neboli s takým názorom osamotení. Ani recenzenti ho nepochválili, príbeh o mužovi v strednom veku, ktorý v romanticko­komediálnej nálade bojuje so svojou nezamestnanosťou, sa im nezdal vôbec reálny. Ich hodnotenie však pravdepodobne neovplyvní, že Hanks je medzi najlepšie zarábajúcimi hercami v Hollywoode (tento rok je na piatom mieste s 35 miliónmi) a nič závažné by sa nemalo stať ani s jeho popularitou.

So svojimi fanúšikmi sa snaží byť v kontakte, na Facebooku medzi svoje základné údaje napísal: „Som herec, ktorý hral v niekoľkých filmoch, ktoré máte radi, a v niekoľkých, ktoré radi nemáte. Niekedy som vo forme, niekedy nie. Nejako treba žiť, nie?“