Päť mŕtvych na festivale

Po vlaňajšku sa podujatiu Pukkelpop nevyhla tragédia ani tento rok

19. aug 2011 o 17:40 Alexander Balogh, Alexander Balogh, era

V Belgicku búrka zapríčinila pád stanu, o vinníkoch je predčasné hovoriť. Aj Pohodu v roku 2009 postihlo podobné nešťastie, organizátori čakajú na potvrdenie súdneho rozhodnutia o odškodnení od firmy, ktorá stan stavala.

Prekliatie belgického hudobného festivalu Pukkelpop pokračuje. Po vlaňajšom úmrtí jedného zo zvukárov na infarkt a šokujúcej samovražde speváka Charlesa Haddona, ktorý po odspievaní skočil zo satelitného stožiara, postihla toto podujatie tragédia aj tohto roku.

Štvrtková večerná búrka so silným vetrom, ktorá strhávala tribúny, stany a vyvracala stromy, spôsobila pád jedného pódia, kde práve vystupovala skupina Smith Westerns. Živel si vyžiadal päť mŕtvych, desať ťažko a okolo 140 ľahko zranených a obrovské materiálne škody. V areáli bolo v tom čase zhruba 60-tisíc návštevníkov.

Festival v Kiewite pri meste Hasselt asi 80 km od Bruselu, ktorý mal trvať od štvrtka dodnes, organizátori zrušili. Redaktor denníka La Libre Belgique Nicolas Capart napísal, že niektorí návštevníci boli z toho sklamaní. „Bolo by šokujúcejšie, keby festival pokračoval,“ konštatoval Capart.

Na programe bolo vyše dvesto kapiel a spevákov

Na piatich festivalových pódiách malo vystúpiť vyše dvesto kapiel a spevákov, medzi nimi Foo Fighters, Eminem, The Offspring, Apocalyptica, Panic! At the Disco či Skunk Anansie.

Jej speváčka Skin označila na Facebooku túto udalosť za najstrašnejšiu chvíľu vo svojej dvadsaťročnej kariére. „Vypukla masová panika,“ povedala pre agentúru AP sedemnásťročná diváčka Laura Elegeertová. „Ľudia sa snažili dostať zo spadnutého stanu vyrezávaním dier vreckovými nožíkmi.“

O veľkom chaose a panike informovala aj holandská verejnoprávna televízia NOS, podľa ktorej organizátori na nešťastie pomaly zareagovali, nesignalizovali stav núdze, sanitky údajne nevedeli, kam majú ísť.

Hľadanie vinníka

Podobné tragédie na open-air festivaloch nie sú ojedinelé. Len pred týždňom sa podobná s piatimi mŕtvymi odohrala v americkom štáte Indiana. Pred dvoma rokmi počas silnej búrky spadol stan na trenčianskom festivale Pohoda, nehoda si vyžiadala dve obete. Festival tiež predčasne ukončili a agentúra Pohoda podala žalobu o náhradu škody na nemeckú firmu, ktorá stavala stan.

Hoci súd v novembri tohto roka vydal platobný rozkaz, podľa ktorého mali majitelia organizátorom zaplatiť 6639 eur a ďalších 398 eur ako náhradu trov, spor pre odvolanie nemeckej firmy ešte nie je uzavretý. So zástupcami Pohody sa nám včera nepodarilo spojiť.

V prípade belgického festivalu Pukkelpop je zatiaľ predčasné hovoriť o vinníkoch aj o ďalšej budúcnosti podujatia. Podľa televízie NOS organizátor aj miestne úrady konštatovali, že išlo o výnimočné poveternostné podmienky.

Organizátor iného belgického festivalu Francofolies de Spa Charles Gardier pre Le Soir tvrdí, že belgické festivaly sa využívajú ako vzor pre medzinárodné podujatia z hľadiska bezpečnosti a Pukkelpop má „výbornú povesť v oblasti organizácie“.

Belgický kráľovský pár pre túto udalosť prerušil dovolenku.