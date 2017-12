Zomrel režsiér Raúl Ruiz, Depardieu sa ospravedlnil

Krátke správy zo sveta.

22. aug 2011 o 0:00 (kk)

Zomrel režisér Raúl Ruiz

Režisér, ktorý bol považovaný za jedného z najinovatívnejších tvorcov posledného obdobia – Raúl Ruiz, zomrel na následky pľúcnej infekcie. Mal 70 rokov.

Narodil sa v Čile, ale po prevrate v roku 1973 odišiel do Francúzska. Svetové uznanie získal začiatkom osemdesiatych rokov. Súťažil na festivaloch v Cannes aj v Karlových Varoch, pracoval s Mastroiannim aj Johnom Malkovichom. „Sám nevedel, koľko filmov nakrútil,“ povedal jeho producent Francois Margolin. „Spomedzi nich by som vyzdvihol Čas znovu nájdený, v ňom vynašiel rovnaký filmový spôsob rozprávania ako Proust v literatúre.“

Vlani ešte získal za Misterios de Lisboa cenu pre najlepšieho režiséra na festivale v San Sebastiane.

Depardieu sa ospravedlnil

Francúzskeho herca Gérarda Depardieuho mrzí, že sa minulý týždeň vymočil na chodbičke lietadla, ktoré malo ísť z Paríža do Dublinu. „Pre neho samého to bolo ponižujúce a ponúkol sa, že po sebe uprace,“ povedal pre rádio Europe 1 herec Edouard Baer, ktorý cestoval s ním na nakrúcanie filmu Asterix a Obelix.

Niektorí svedkovia vypovedali, že Depardieu bol zjavne opitý a nepočúval letušku, ktorá ho prosila, aby počkal, kým lietadlo vzlietne. Baer tvrdí, že Depardieu bol úplne triezvy, bohužiaľ, má problémy s prostatou. Skúšal sa vraj najprv vymočiť do fľaše, ale nestačila mu. „Takto sa on nezvykne správať, bolo mu to nepríjemné,“ povedal Baer.