Kam chodíme - Tony Cragg

V Škótskej národnej galérii moderného umenia vystavuje Tony Cragg.

23. aug 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Našťastie, táto rubrika nemá len odporúčací charakter pre ľahko navštíviteľné výstavy doma či v blízkom zahraničí. Dnes teda bude patriť expozícii trochu vzdialenejšej, v Škótskej národnej galérii moderného umenia v Edinburghu. Vystavuje tam Tony Cragg, svetoznámy britský sochár, ktorého tematicky i materiálovo rozmanité objekty sa bezstarostne vyhýbajú kunsthistorickým škatuľkám. Zhoda však panuje na jeho akceptácii v svetovej sochárskej extralige. Športovú terminológiu možno ospravedlní fakt, že jeho tri dvanásťmetrové bronzové sochy patrili pred piatimi rokmi k symbolom turínskej zimnej olympiády.

V Edinburghu je aj pre náhodného návštevníka národnej galérie neprehliadnuteľnou pozvánkou osem veľkých farebných objektov vo vstupnej záhrade. Množstvu ďalších patrí celé poschodie. Cragg preferuje bronz, ale tvorí aj z kameňa, hliny, skla či moderných syntetických materiálov. Výsledný tvar je často abstrakciou, no nie je to „len“ pôsobivá abstrakcia, ktorá sa nedá a nepotrebuje definovať, každý objekt je divákovi aj akoby niečím povedomý.

Čarom nechceného je Cragg svojím spôsobom prítomný teraz aj v Bratislave. V Open Gallery Katarína Poliačková v sérii After zámerne a priznane vychádza z jedného jeho diela. Divák o tom nemusí vedieť, ale ak Cragga pozná, jeho dojem je bohatší. Pravda, asi preto neskočí do Edinburghu, ale keby náhodou, tak do 6. novembra.