Pozvánky

Záhrady Petra Králika, Juraj Bartoš, Oskar Dawicki, Od A po Y Vladimíra Kordoša, Sylwia Siedlecka číta v SNG.

23. aug 2011 o 0:00 (kul)

Záhrady Petra Králika

Výstavu Peter Králik – záhrady/gardens otvoria v stredu o 16.30 h vo výstavnej sieni Vihorlatského osvetového strediska v Humennom. Úvodné slovo Peter Markovič, hudobný pro〜gram skupina Waves, výstava potrvá do 17. septembra.

Juraj Bartoš

Photoport – centrum vizuálneho umenia pozýva v stredu na otvorenie výstavy Juraja Bartoša Dokument doby. Vernisáž je o 19.00 h vo dvore Pražskej ulice 11 v Bratislave.

Oskar Dawicki

Vernisáž výstavy poľského autora Oskara Dawického a kurátora Omara Mirzu nazvanú What is wrong with Oskar Drawicki? je vo štvrtok o 18.00 h v bratislavskej galérii Faica na Františkánskom námestí 7. Potrvá do 22. októbra.

Od A po Y Vladimíra Kordoša

V bratislavskej Galérii 19 na Lazaretskej ulici 19 bude vo štvrtok o 18.00 h vernisáž už prebiehajúcej výstavy Vladimíra Kordoša od A po Y. Potrvá do 18. septembra.

Sylwia Siedlecka číta v SNG

V rámci sprievodného programu Poľská maľba okolo 1900 bude vo štvrtok o 18.00 h čítačka poľskej prozaičky, prekladateľky a slovakisty Sylwie Siedleckej. Pripravil a spoluúčinkuje Silvester Lavrík. ⋌(kul)