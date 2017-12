Jerry Leiber vedel, čo je to rokenrol

Dal slová pesničkám, ktoré preslávil Elvis Presley, Aretha Franklin či Ben E. King. Smrťou Jerryho Leibera sa končí éra dvojice Leiber – Stoller, dvoch kráľov zákulisia rokenrolu.

23. aug 2011 o 12:51 Jana Németh, (jem)

Možno nepoznáte meno Jerryho Leibera a možno ani Mika Stollera. Hudobný svet ich obe pozná veľmi dobre, bez nich by bol totiž rokenrol chudobnejší o desiatky svojich hitov. Dvojica mien Leiber a Stoller k sebe patrí ako samotné spojenie Rock and Roll. V pondelok sa skladateľský tím, ktorý považovali za najvplyvnejší v 50. – 60. rokoch, smrťou Jerryho Leibera rozpadol.

Leiberov životopis pripomína tie, ktoré svedčia o Amerike ako o krajine, kde sa nemožné stáva skutočným. Z chlapca chudobných židovských prisťahovalcov z Poľska sa stal uznávaný textár a producent. Otec mu zomrel, keď mal päť rokov, matka ho vzala do Los Angeles. Tam najskôr stretol Lestera Silla, promotéra Modern Records a neskôr aj Stollera, tiež pochádzajúceho zo židovskej rodiny, ktorý rád sedával za piánom.

Z dvojice sa stala nerozlučná dvojica, spolu ich v roku 1985 uviedli do Skladateľskej siene slávy a o dva roky neskôr aj do Rokenrolovej siene slávy. Skladba Hound Dog, ktorú pôvodne zložili pre bluesovú speváčku Big Mama Thornton preslávila Elvisa Presleyho, ktorý sa stal ich stálym „zákazníkom“. Wilbert Harrison sa vďaka ich skladbe Kansas City stal koncom 50. rokov hviezdou a pesnička je dnes oficiálnou hymnou mesta.

Okrem chytľavých hitov, z ktorých medzi najznámejšie patria Yakety Yak, Stand By Me, On Broadway, Jailhouse Rock a ďalšie, však stihli páni s pomocou Davida Ritza napísať aj svoje pamäte: Hound Dog: The Leiber & Stoller Autogiography.

Video z relácie, ešte takmer neznámej dvojice Leiber - Stoller:

video //www.youtube.com/embed/4HaavKyReys

Leiber - Stoller, tí, čo o rokenrole vedia všetko:

video //www.youtube.com/embed/M29TEIvgjDQ

Jedna z najznámejších skladieb dvojice Leiber - Stoller: