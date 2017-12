Na platenie elektriny sponzorov galéria nezoženie

Mojím snom bolo vystavovať Picassa, hovorí riaditeľ bratislavskej mestskej galérie IVAN JANČÁR. Tento sen sa mu splnil.

24. aug 2011 o 0:00 Lucia Tkáčiková

V rámci osláv päťdesiatky galérie vystavia v septembri španielskeho kubistu aj svetoznámeho fotografa LaChapella.

Galéria mesta Bratislavy má päťdesiatku. Čo nás ešte z oslavného programu čaká? Priveziete Picassa?

„Áno, budeme mať aj výstavu Pabla Picassa, začne sa 8. septembra v Mirbachovom paláci. Pôjde o cyklus Suite Vollard, ktorý predstavuje sto z jeho výnimočných grafických listov. Výstavu doplní štúdia k Picassovmu najznámejšiemu obrazu Guernica. Kolekcia pochádza z Múzea kráľovnej Sofie v Madride. Tešíme sa, Picasso bude na Slovensku vystavený po prvýkrát.“

Po prvýkrát? V menšom už Picassove diela u nás vystavovali.

„Toto však bude prvá väčšia prezentácia, príde 103 diel.“

Chystáte tiež výstavu svetoznámeho amerického fotografa Davida LaChapella. Príde aj umelec?

„Tvorbu LaChapella ešte v strednej a východnej Európe nevystavovali. Veríme, že príde aj autor, prejavil záujem. Závisí to od termínov a agentúry, s ktorou spolupracujeme. Výstavu otvárame 14. septembra v Pálffyho paláci na Panskej ulici.“

Čo ešte pripravujete v rámci osláv päťdesiatky?

„Rozsiahla bude ešte koncom novembra výstava Ladislav Guderna. Je súčasťou dlhodobého projektu. Predstavujeme v ňom umelcov so slovenskými koreňmi, ktorí sa presadili v zahraničí. Začiatkom roka sme mali výstavu Parížska klasická moderna, kde boli, síce v komornejších dielach, vystavení predovšetkým impresionisti, priniesli sme sem aj nesmierne vzácny obraz Paola Veroneseho z Talianskej národnej galérie. Za úspech považujem aj to, že naše zbierky sa ocitli na významných výstavných miestach sveta.“

Kde napríklad?

„Minulý rok sme robili výstavu Mateja Kréna v Bologni v prestížnej Galérii MAMBo, výstavu Z mesta von v Centre súčasného umenia v Moskve. Naše dielo od Franza Xavera Messerschmidta bolo minulý rok vystavené v Neue Gallery v New Yorku a tento rok v parížskom Louvri.“

Ktorá výstava počas tohto oslavného roka najviac u ľudí zabrala?

„V našej histórii sme mali rekordnú návštevnosť na výstave Alfonsa Muchu, čo bolo asi 27-tisíc návštevníkov, no verím, že Picassova výstava bude atakovať túto hranicu. Tento rok je dobre navštevovaná ešte prebiehajúca výstava Andyho Warhola, ktorá je v Mirbachovom paláci.“

Chodia do galérie aj mladí? Neobchádzajú napríklad stále expozície?

„Výchova k umeniu dosť absentuje v školách, a to sa ukazuje potom aj na tom, ako ľudia chodia alebo nechodia do galérií. Pripravili sme preto nové programy pre deti, kolegyňa Danka Čarná vytvorila program Umenie zblízka, do ktorého sa zapojilo tristo škôl zo Slovenska. Mladí sa zaujímajú predovšetkým o určité typy výstav, myslím, že napríklad na výstavu LaChapella budú chodiť.“

No a tie stále expozície dokážu zaujať?

„Máme expozície od gotiky až po 20. storočie. Nová je práve expozícia z druhej polovičky 20. storočia, ktorá je v Pálffyho paláci, kde sú už priam ikonické diela, ako Pasáž od Mateja Kréna či Vila Mystérií od Alexa Mlynárčika. Stáva sa, že ľudia navštívia našu galériu len pre ne.“

V Bratislave vzniklo v posledných rokoch viacero menších galérií, ponúkajú mladé umenie. Aký priestor dávate mladým vy? Zaznieva kritika, že do GMB sa dostanú len ťažko.

„Táto kritika je neoprávnená. Je síce pravda, že je veľmi ťažké vystavovať v Galérii mesta Bratislavy, priestoru je málo a záujemcov veľa. Systematicky však pracujeme s mladými výtvarníkmi. Zapojili sme sa do medzinárodného programu JCE - Mladé európske umenie. Táto výstava putuje po deviatich krajinách a prezentuje najprogresívnejšie mladé súčasné umenie. Robíme tiež každoročne výstavu Štipendium Rastislava Matuštíka, čo je zase šanca pre mladých kurátorov. Okrem toho ešte každoročne robíme autorskú výstavu jedného mladého slovenského výtvarníka, ktorá je založená na výraznej podpore jedného sponzora.“

Možno je veľa takých, ktorí chceli vystavovať v GMB, no neuspeli.

„Áno, tých autorov sú stovky a pomaly každý deň mi niekto volá, že by chcel vystavovať. U nás výstavný program pripravuje výstavná rada. Keď sa teda k nám dostane jeden zo sto, tak tých 99 má prirodzene pocit, že sa sem dostať nedá.“

Picasso, LaChapelle, kde na to berie galéria peniaze? Ste mestskou galériou a Bratislava je zadlžená.

„Financie z mestského rozpočtu nám nestačia ani na základnú prevádzku. Úspešne však získavame granty a sponzorov, skoro na každú výstavu. Môžeme realizovať aj náročné projekty. Stále sa však snažím vysvetliť, že na elektrinu, vodu či plyn sa jednoducho sponzor nedá zohnať a mesto by malo aspoň tieto náklady pokrývať.“

Majú súkromné firmy záujem prispievať?

„Máme viacero dlhoročných partnerov, ale mnohé firmy či inštitúcie s nami spolupracujú jednorazovo pri určitých projektoch.“

Neprejavila sa teda na ich príspevkoch kríza?

„Niekoľkí odišli, no dokázali sme zohnať ďalších, tak ako po minulé roky, len si to vyžiadalo väčšie úsilie.“

Neplánujete zvyšovať vstupné?

„Na Picassa bude trošku vyššie vstupné. Celý rok máme 4 eurá na všetky výstavy, no Picassova výstava je finančne taká náročná, že musíme zvýšiť vstupné, no len minimálne – na 5 eur.“

Tento rok ste získali ocenenie Galéria roka 2010, na základe čoho?

„Aj v roku 2007 sme získali toto ocenenie. Bolo to na základe našej činnosti, či už výstavnej, publikačnej, akvizičnej a podobne. Cenu udeľuje minister kultúry po odporúčaní nezávislej komisie.“

Prežili ste na poste riaditeľa galérie pod vládou viacerých primátorov, čo myslíte, prečo vás nevymenili?

„Zavážila odborná činnosť a výsledky našej galérie a nie nejaké iné okolnosti alebo stranícke nominácie.“

Neboli na vás tlaky?

„Neboli. Dokážeme získať financie na našu činnosť, v čom iné galérie zďaleka nie sú také úspešné, a celá naša činnosť bola v prevažnej väčšine hodnotená pozitívne.“

Koľko ľudí robí v galérii?

„Prepočítané na celé úväzky je to 60 zamestnancov, no okolo 75 percent z toho počtu sú denní, noční strážnici, upratovačky.“

Aká je podľa vás podpora mestských a štátnych galérií? Keď porovnávame napríklad bratislavské a pražské galérie, tak v Prahe štátna galéria je niekde inde. Je to podľa vás o podpore či o priestoroch?

„Tak napríklad Galéria města Prahy má niekoľkonásobne vyšší rozpočet. No myslím, že náš súčasný výstavný program je minimálne porovnateľný s Galériou města Prahy.“

A čo priestory?

„Priestory máme kvalitné, máme dva nádherné historické paláce v centre Bratislavy. Najväčšie problémy máme s depozitmi. Boli postavené v roku 1983, už v čase svojho vzniku nespĺňali základné podmienky na uchovávanie umeleckých diel. Nie je v našich interných silách, aby sme postavili nové. Upozorňujem na to už roky.“

Pred niekoľkými rokmi ste rekonštruovali podkrovné priestory v Mirbachovom paláci, čo Pálffyho palác?

„V týchto priestoroch boli malé azbestové kancelárie, bolo nevyhnutné ich rekonštruovať. Podarilo sa nám zároveň zmenšiť priestory kancelárií a vybudovať ďalší výstavný priestor. Pálffyho palác má v horšom stave strechu a rád by som opravil fasády na oboch palácoch.“

Mohli by sa zatiaľ diela v depozitoch znehodnotiť?

„V depozitoch sa nekúri a nie je tam klimatizácia, stále kontrolujeme, či tam aspoň nezateká. Uvoľnili sme preto jeden priestor v Mirbachovom paláci, kde presťahujeme približne desať percent tých najcitlivejších umeleckých diel.“

David LaChapelle – Katedrála. Výstavu amerického fotografa pripravila Galéria mesta Bratislavy.





Archangel Michael

David LaChapelle

Z cyklu Suite Vollard od Pabla Picassa