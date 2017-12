Nové CD

Lenny Kravitz: Black and White America, The Cars: Move like this

24. aug 2011 o 0:00 Jana Németh, (jem)

Písmo: A - | A + 0 0 Lenny Kravitz: Black and White America Atlantic/Roadrunner Records Lenny Kravitz šiel do Paríža a potom sa vrátil na Bahamy, odkiaľ pochádza, aby tam nahral svoj deviaty štúdiový album, ktorý je zmesou funky, soulu a R&B. Na novinke hosťuje aj Jay-Z v energickej funkovej Boongie Drop, či miestny bahamský DJ s autentickým zvukom z klubu a nechýbajú ani balady. Nový album bude vraj sprevádzať aj veľké turné. video //www.youtube.com/embed/aEmll2jNnBo The Cars: Move like this Hear Music V 70. – 80. rokoch patrili k hviezdam novej vlny. Potom sa rozpadli, no po takmer štvrťstoročí sa vrátili a vrátil sa aj ich zvuk. The Cars sú už len štyria – basgitarista Benjamin Orr zomrel. Inak v pôvodnej zostave na čele s Ricom Ocasekom vydali album Move like this plný synthpopových chytľavých refrénov a gitarových sól. Album má desať pesničiek a patrí medzi tie lepšie comebacky. video //www.youtube.com/embed/IqbQzmrna1U