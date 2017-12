Ani western, ani sci-fi

Film Kovboji a votrelci je síce na pohľad atraktívny, no chýba mu príbeh.

25. aug 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Režisér odolal 3D verzii, ale aj základným pravidlám filmového rozprávania. Konflikt dobra a zla v jeho podaní skôr vyprchá, než stihne zaujať.

Nápad, téma, námet, zmes žánrov i väčšina tvorcov a hereckého obsadenia boli prísľubom nadštandardne silného zážitku. Filmoví Kovboji a votrelci sú však napokon len nenáročnou, vizuálne zaujímavou akčnou letnou zábavou.

Pomôžu stráviť takmer dve hodiny času, ale dojem z nich vyprchá tak rýchlo, akoby vám zlí ufóni vymazali pamäť.

Tri filmy v jednom

Námet: Scott Mitchell Rosenberg. Scenár: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Damon Lindelof, Mark Fergus, Hawk Ostby, Steve Oedekerk. Réžia: Jon Favreau. Kamera: Matthew Libatique. Strih: Dan Lebental, Jim May. Hudba: Harry Gregson-Williams. Účinkujú: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Sam Rockwell, Clancy Brown, Keith Carradine, Walton Goggins Premiéra v SR: 25. augusta 2011

Prečo by nás kontakty s mimozemšťanmi mali čakať iba v budúcnosti? Veď už Erich von Däniken písal o mimozemských návštevách v staroveku. Takže otázka, ako by dopadlo stretnutie zástupcov vyspelých mimozemských civilizácií hoci s pištoľníkmi divokého západu, je celkom na mieste.

Nový film Jona Favreaua Kovboji a votrelci spočiatku vyzerá ako príjemné spojenie tradičného westernu a klasickej vedeckej fantastiky. Na jednej strane bezmenný pištoľník (Daniel Craig), krásna tajomná žena (Olivia Wilde), bezohľadný dobytkár (Harrison Ford), ustráchaný barman (Sam Rockwell), so všetkým vyrovnaný kazateľ (Clancy Brown), šerif (Keith Carradine), ktorý práve našiel silu vzoprieť sa zlu, a jeho malý vnuk (Noah Ringer). A Indiáni, ktorí nemajú dôvod milovať bielych.

Na druhej strane tajomné, nepochopiteľné zlo. Blízke stretnutia tretieho druhu a Votrelec spolu so Siedmimi statočnými v jednom filme!

Obohraný príbeh

Lenže v kine radosť vydrží iba do momentu, keď nám tvorcovia v plnej škaredosti ukážu mimozemského protivníka, ba dokonca vysvetlia i pohnútky jeho konania. Zrušenie tajomnosti zbaví film kúzla a posadí ho na zadok.

Zo sviežeho a nádejného príbehu sa stáva tuctový prízemný, lineárny súboj dobra so zlom. Zlo rovná sa votrelci, dobro všetci ostatní.

To, čo vyzeralo ako koncepčne a funkčne použité žánrové kánony so silnou symbolickou hodnotou a veľkými možnosťami vysvetľovania, sa mení na otravné prvoplánové klišé, ktoré nechce klásť nijaké otázky ani niečo riešiť. Z hrdinov sú figúrky bez charizmy aj bez schopnosti hlbšie citovo zaujať divákov. Scenár ani réžia nedávajú hercom možnosť niečo na tom zmeniť. Ba dokonca ešte i tá priamočiara akcia občas škrípe a dialógy sú hlúpe.

Pomohlo by 3D?

Darmo kameraman Matthew Libatique urobil efektné obrázky v znamení kontrastu divokej prírody (nakrúcalo sa v Novom Mexiku) a cudzej technológie.

Márne skladateľ Harry Gregson-Williams skomponoval v podobnom duchu pôsobivú hudbu. Westernová nadnesenosť v kombinácii s absenciou humoru iba zvýrazňujú všetky nedostatky filmového rozprávania.

Režisér bol údajne počas nakrúcania vystavený tlaku, aby film nakrútil v módnom trojdimenzionálnom formáte alebo ho aspoň dodatočne nechal upraviť, no odolal. Lenže výsledok jeho práce tak veľmi stojí na vizuálnej atraktívnosti, že v 3D by mu to pristalo viac.