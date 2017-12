Sade sa chystá do Bratislavy

Exotická speváčka po desiatich rokoch opäť koncertuje a v rámci turné si po prvýkrát zahrá aj na Slovensku.

30. aug 2011 o 17:24 Oliver Rehák

Sade Adu sa po rokoch odmlčania vlani vrátila na scénu s albumom Soldier of Love a tento rok sa znovu vydala aj na turné.(Zdroj: SADE.COM)

Známa britská speváčka si so svojou skupinou zahrá 13. novembra na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Sade je síce skupina, ale väčšina ľudí si s týmto menom spája predovšetkým speváčku. A nie hocijakú – jednu z najzaujímavejších. Že čaro jej hlasu a pesničiek stále funguje, sa budete môcť presvedčiť aj u nás. Agentúra XL chystá 13. novembra koncert Sade Adu na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Vstupenky sa začnú predávať v piatok.

Je už päťdesiatnička a na scénu sa vrátila po dlhánskej pauze, no to vôbec neprekáža. Vlaňajší vydarený Soldier of Love je iba jej šiesty album, ale publikum, ktoré očarila debutovou nahrávkou Diamond Life v roku 1984 na ňu nezabudlo a ďalší fanúšikovia stále pribúdajú.

Kto je vlastne jej publikum? Keď ako dieťa videla koncert Jacksons Five, zaujalo ju, že pod pódiom stoja rôzne generácie, belosi aj černosi. To sa neskôr podarilo dosiahnuť aj jej. Robí príjemnú melancholickú hudbu, mix soulu s džezom, skvele naspievaný a výborne zahratý. Hodí sa do auta, aj ako soundtrack k večeri pri sviečkach alebo iných romantických chvíľkach.

Verili by ste však, že komerčne najúspešnejšou britskou hudobníčkou je práve Sade? Podľa Sunday Times je to tak, predala vyše 50 miliónov albumov. Pritom si odjakživa nahráva len to, čo sama chce a kedy uzná za vhodné. „Robím albumy len vtedy, keď mám pocit, že mám čo povedať. Nezaujíma ma vydávať niečo len preto, aby sa to predávalo,“ tvrdí Sade Adu.

Druhú polovicu kúzla tejto hudby však tvorí skupina. Doslova dýcha spolu so speváčkou, neuveriteľná zohratosť je pochopiteľná, saxofonista Stuart Matthewman, klávesák Andrew Hale a basák Paul Denman stáli po boku tejto krásky už od jej začiatkov na scéne. V máji spolu očarili Prahu: „Akoby vám niekto otvoril hrudný kôš a ručne masíroval srdcový sval (...) Boli to dve hodiny na zamatovej kĺzačke,“ písali české médiá. Koncert s pôsobivými vizuálmi a zmesou hitov ako Smooth Operator či No Ordinary Love i novými skladbami čaká na jeseň aj Bratislavu.

video //www.youtube.com/embed/IR5_rTCi-Bo