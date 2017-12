Kam chodíme - Monserrat

Katalánsko sú dve veci - svetská futbalová FC Barcelona a duchovný Monserrat s kláštorom Benediktínov.

30. aug 2011 o 0:00 Peter Fukatsch

Patrí sa - čítal som, počul som, dal som sa presvedčiť. Katalánsko sú dve veci - svetská futbalová FC Barcelona a duchovný Monserrat s kláštorom Benediktínov. Štverá sa tam moderná zubačka, ktorá má konečnú na modernej stanici. To pre nás.

Katalánec by mal ísť pešo s dvoma zástavkami na pomodlenie sa. Mal by v pokore vystáť viackilometrový rad, aby sa dotkol sošky Madony Santa Imatge. Vraj ju vystrúhal z dreva sám svätý Lukáš, časom sčernela.

To vidno v miestnosti audiovizuálneho vstupu. V trojrozmernom priestore sa motáte za múrami kláštora alebo knižnice so 600-tisíc zväzkami (iba vo Vatikáne a v Prahe sú väčšie). Kláštor je však funkčný. Je v ňom čosi ako konzervatórium (sedemročné) so špecializáciou na zborový spev. Chlapčenský zbor dvakrát denne zaspieva Ave Mariu.

Monserrat je zvláštne miesto. Zmes sakrálneho, hoci som videl iba jedinú mníšku, a bláznivo dnešného s „miliónom“ fotiacich Japoncov. Zašil som sa do nenápadnej budovy s nápisom múzeum a veľa som nečakal. A zmýlil som sa. Málo ľudí a parádne Velázquezove portréty. Dve miestnosti patria Picassovi s jeho prvotinami. Majster mal nápady, ale po kubizme ani stopy. Ani v Dalím a Miróovi ešte nespoznáte surrealistov. Vyšiel som von. Tresk, reštaurácia rýchleho občerstvenia, káva v papierovom pohári.

Pekné, strašné? Je to skutočne posvätné miesto Kataláncov alebo kšeft? Hľadajte si to svoje. Ja som ho našiel v obrazárni.