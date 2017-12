Majte myseľ otvorenú a peniaze späť nepýtajte

Sean Penn nevie, aký význam má vo filme Strom života jeho postava. Ale odporúča ho vidieť

31. aug 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Strom života zvíťazil v Cannes, ale v kinách sa už, žiaľ, zbierajú jeho odporcovia. Niekto má problém so sekvenciou s dinosaurom, Sean Penn s vlastnou úlohou.

Je odvážne obsadiť do filmu dve veľké herecké hviezdy, keď hlavná úloha je len jedna. Terrence Malick sa odvážil. Do svojho filozofického a meditatívneho filmu Strom života obsadil Brada Pitta - a úlohu jeho syna po štyridsiatich rokoch ponúkol Seannovi Pennovi. Malick nakrúca dobré filmy, ale veľmi zriedka, obaja herci teda museli byť šťastní, že zavolal. Lenže keď bol Strom života hotový, jeden z nich zostal nespokojný.

„Ešte nikdy som taký nádherný scenár nečítal, vo filme som už však rovnakú emóciu nenašiel,“ povedal teraz Sean Penn v rozhovore pre denník Figaro. „Prospel by mu konvenčnejší a lineárnejší spôsob rozprávania. Myslím si, že by to neuškodilo ani jeho sile, ani jeho kráse. Úprimne poviem, neviem, čím moja postava príbehu prispieva a ani Terry mi to doteraz nedokázal vysvetliť.“

Hovorcom je Brad Pitt

Strom života mal premiéru v máji v Cannes. Pravidlá festivalu sú prísne, tvorcovia musia svoj film prezentovať pred novinármi. Terrence Malick dostal výnimku, ospravedlnili ho, pretože je vraj „extrémne hanblivý“. Nebolo to veľké prekvapenie, pretože médiá už dvadsať rokov nemajú k dispozícii ani jeho aktuálnu fotku. Vtedy bolo prekvapivejšie, že neprišiel ani Sean Penn, hoci v meste evidentne bol. Jeho postava mala byť zrejme hlavným nositeľom myšlienky filmu, vo výslednom strihu však nedostala priestor na to, aby sa dostatočne rozvinula. Takže už vtedy z toho musel byť sklamaný.

Úlohu hovorcu filmu potom prijal Brad Pitt a treba povedať, že to robí inteligentne, s veľkým citom. Aj v Cannes, aj v ďalších rozhovoroch odkrýval režisérove zámery decentne a opatrne. Vysvetlil, že Strom života vyplynul z Malickových osobných zážitkov, svetonázoru a viery a vďaka životným skúsenostiam každého diváka má aj veľké množstvo ďalších interpretácií.

Je na každom z nás, či sa na film Strom života osobne, emocionálne alebo spirituálne napojí. Sean Penn

Je to príbeh o jednej americkej rodine a zároveň rozprávanie o zrode a možnom konci života na Zemi. Ako hovorí Penn, nie je to nič obvyklé. Sporná sa ukázala byť najmä dlhá sekvencia o Veľkom tresku a dinosauroch. Malick v nej ponúka príležitosť na kontempláciu a precítenie konečnosti človeka v nekonečnom priestore a čase, a je možné, že samotný filmový zážitok pritom nie je dôležitý. Ale veľa ľudí to tak necítilo a scénu odmietlo.

Choďte do kina sami

Jedno kino v štáte Connecticut už nechcelo riešiť sťažnosti jednotlivcov a vyvesilo oznam: „Dovoľujeme si pripomenúť, že Strom života je nezvyčajne vizionársky a hlboko filozofický autorský film. Nemá tradičnú lineárnu štruktúru rozprávania, preto odporúčame prečítať si o ňom čosi skôr, ako sa naň vyberiete. A ak sa naň vyberiete, prosíme, choďte naň s otvorenou mysľou a vedzte, že naše kino nevracia vstupné.“

Strom života zvíťazil v Cannes. Do našich kín príde na konci októbra, piešťanský festival Cinematik ho premietne už na budúci týždeň.

Jednu radu jeho divákom dáva aj Sean Penn. Nie, vôbec to nie je zatrpknutá rada. Len odporúča vidieť film osamote a bez očakávaní. Hovorí: „Je na každom z nás, či sa na film osobne, emocionálne alebo spirituálne naladí. Ten, kto sa naladí, vyjde zväčša z kina veľmi dojatý.“

Vystrihol hlavného hrdinu Herci nie sú z filmu Terrencea Malicka prekvapení po prvý raz. V roku 1998 prišiel Terrence Malick do kín s Tenkou červenou líniou, príbehom z Guadalcanalu. Keďže dvadsať rokov predtým nič nenakrútil, bola to veľká udalosť. Špeciálne napätý bol na premiére Adrien Brody. Prišiel aj so svojimi rodičmi, aby videli jeho životnú a prvú hlavnú úlohu. Premietanie pre nich bolo šokom, z Adrienovej úlohy nezostalo skoro nič, Malick ju pri strihu skoro úplne vyhodil. Hviezdou bol zrazu James Caviezel (neskôr známy z Gibsonovho Umučenia Krista) s postavou idealistického vojaka a Sean Penn v úlohe seržanta, ktorý si už svojou dezilúziou prešiel dávnejšie. Penn vraj pred nakrúcaním Malickovi povedal, že v jeho filme za dolár zahrá čokoľvek, miniatúrne úlohy v Tenkej červenej línii prijali George Clooney, John Travolta, John Cusack, Nick Nolte aj Woody Harrelson. Frustráciu mladého Brodyho sa Malick snažil odčiniť tým, že naň upozornil režiséra Spika Leeho. O rok potom v jeho filme Krvavé leto zažiaril. Viac sa už Malick k prípadu nevrátil, lebo on už roky žiadne rozhovory neposkytuje. (kk)

t