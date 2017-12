Čo počúvame - Fall Creek Boys Choir

Ako to znie, keď sa dajú dokopy James Blake a Bon Iver.

31. aug 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Znelo to ako čosi, čomu musí každý príčetný fanúšik modernej hudby držať palce. Bon Iver bol jedným z najzaujímavejších súčasných tvorcov pesničiek, James Blake zase opustil šero tanečných klubov a dokázal ich temný, britský zvuk spojiť s folkom. O ich spolupráci sa nejaký čas špekulovalo, preto keď sa objavila na YouTube ich spoločná skladba, potešil som sa. Až kým som si ju nevypočul.

Aby sme si rozumeli, Fall Creek Boys Choir je stále zaujímavá fúzia. Lenže čo by bolo pred takými dvomi, tromi rokmi priekopníckym počinom, dnes nestačí. Elektroniku s folkom v súčasnosti kombinuje kde-kto a, žiaľ, zopár ľudí to aj robí lepšie ako Blake s Justinom Vernonom. Ich nová spolupráca v sebe nemá ani atmosféru Bon Ivera, ani postdubstepovú melanchóliu Blakovho debutu. Škoda. Fall Creek Boys Choir je stále pekná skladba, no ak je pravda, že Bon Iver a Blake pripravujú spoločný album, azda prinesie aj nejaké nové nápady.