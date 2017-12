Džezáky sa sťahujú do Petržalky

Najbližšie štyri roky budú Bratislavské jazzové dni v Inchebe, ktorá vraj bude špeciálne upravená.

2. sep 2011 o 0:00 Martina Hilbertová

Headliner Nicholas Payton pochádza z New Orleansu.(Zdroj: PAYTON.ORG)

Organizátori festivalu našli dočasnú náhradu za PKO, ktoré je zatvorené od začiatku roka a spory oň sa môžu skončiť aj na súde.

BRATISLAVA. Najbližšie štyri roky sa bude za džezovými hviezdami chodiť na druhý breh Dunaja. Po tom, čo pre spory s majiteľom pozemkov prestal fungovať Park kultúry a oddychu, organizátori hľadali pre Bratislavské jazzové dni nové priestory. Peter Lipa zvažoval aj športovú halu na Pasienkoch, kde sa konala jarná časť džezákov, či Národné tenisové centrum.

Podobné priestory ako PKO totiž podľa neho neexistujú. Dve blízko seba stojace sály s dobrou akustikou, ktoré sa navzájom nerušia, sú totiž v Bratislave unikátom. Nakoniec sa rozhodli pre priestrannú, i keď nie takú útulnú Inchebu, kde už koncertovali viacerí džezmeni.

„Bude na festivalové potreby špeciálne upravená tak, aby návštevníci neboli ukrátení o zážitok a atmosféru, ktorá je pre tento festival typická,“ sľubuje PR manažérka festivalu Silvia Turnerová.

Fanúšikovia džezu, ale aj ďalších hudobných žánrov si tak budú môcť vyberať z vystúpení ôsmich interpretov na dvoch pódiách.

Začína sa predaj lístkov

Vstupenky sa začnú predávať dnes, keď organizátori zverejnia aj program. Jedným z headlinerov by však mal byť americký trubkár Nicholas Payton, ktorý pricestuje aj so svojím kvintetom.

Jeho vystúpenie poteší tých návštevníkov festivalu, ktorí sa pýtajú, či na nich bude aj džez. Ponuka džezákov sa totiž v posledných rokoch otvorila aj iným žánrom, soulu či rocku a rôznym kombináciám. Na festival tak začali chodiť aj tí, ktorí by si bežne džez nepustili.

Rodák z New Orleansu, ktorý patrí dnes medzi elitu, na seba upozornil v 90. rokoch. Americkí kritici ho vtedy zaradili medzi „mladých levov džezu“, ako nazvali vlnu talentovaných umelcov. Dnes patrí medzi najvýznamnejších trubkárov.

Medzi etablovanými muzikantmi dostanú počas festivalu, ktorý sa uskutoční od 21. do 23. októbra, šancu aj mladí. „Predstaví sa aj kapela Illusion Trio, víťaz minuloročnej súťaže Pódia mladých talentov dobrej hudby,“ hovorí Turnerová.

PKO je zatvorené

Vlaňajšie džezáky, na ktorých vystúpil Trombone Shorty, Roberta Gambarini či Lizz Wright, boli poslednými v tradičných priestoroch PKO. Tam festival, ktorý vznikol v roku 1975, sídlil vyše troch desaťročí.

Organizátor džezákov Peter Lipa patril medzi bojovníkov za zachovanie PKO, figuroval aj v jeho petičnom výbore. Dnes má iný názor. „To je vec, ktorú komunálna politika v minulom volebnom období dostala do takej slepej uličky, že ťažko tam môžeme dnes niečo urobiť,“ povedal v júni po tom, čo sa hlavným partnerom festivalu stala spoločnosť Henbury Development. Tá vlastní pozemky pod súčasným PKO a presadzuje jeho zbúranie. Namiesto neho by vraj vystavala novú, modernú halu. Bola by však kapacitne oveľa menšia ako dnešné PKO.

Mesto by si ju prenajímalo za 466 480 eur ročne. Podobnú sumu pritom v posledných rokoch svojej existencie dokázalo samo zarobiť hlavne prenájmom sál, pričom jeho náklady na prevádzku boli asi polovičné.

Bratislavčania však boj o PKO nevzdali. V ankete jasne povedali, že sú za jeho zachovanie. Mestskí poslanci tak koncom júna rozhodli, že má primátor Bratislavy Milan Ftáčnik (blízky Smeru) s majiteľom pozemkov Henbury dohodnúť obnovenie prevádzky v PKO.

Primátor tak Henbury ponúkne pozemky na výmenu, aby sa mesto opäť stalo majiteľom pozemkov pod PKO. Firma, blízka finančnej skupine J&T, sa zatiaľ nevyjadruje, či ponuku prijme. Ak sa s Bratislavou nedohodne, spory o zavretú budovu sa skončia na súde.