Festival v Benátkach chce byť najlepší

Film Madonny o Američanke, kvôli ktorej sa Edward VII. nestal anglickým kráľom má zmiešané reakcie, no Polanski zožal svojou novinkou úspech + ďalšie krátke festivalové správy.

3. sep 2011 o 0:00 (kul)

Clooney, možný prezident

Nechcem byť prezidentom, stačí mi, že ho hrám, povedal George Clooney. Jeho nový film The Ides Of March otvoril v stredu súťaž filmového festivalu v Benátkach. Clooney v ňom aj sám hrá – práve kandidáta na amerického prezdidenta, namočeného do rôznych afér. Novinárom povedal, že svoj film nepovažuje za politický, lebo je to obyčajný príbeh o morálke.

Madonna chápe

V pozícii režisérky prišla do Benátok Madonna, predstavila svoj druhý film W.E. Vracia sa v ňom k obdobiu, z akého je oscarová dráma Kráľova reč. S tým rozdielom, že ona rozpráva o rozvedenej Američanke Wallis Simpsonovej. S ňou mal vzťah Edward VII., a preto sa namiesto neho stal kráľom jeho brat George VI. Okolo Madonny bol rozruch, no reakcie na film sú zmiešané.

Bez Polanského

Nedávno mal Roman Polanski v kinách drámu Ghost writer a ukázal, že je znovu vo forme, hoci má problémy so zákonom. Do Benátok neprišiel, ale diváci ocenili jeho komédiu Carnage a najmä scénu, kde Kate Winslett ovracia katalóg Kokoshku. Polanski nakrútil film o dvoch manželských pároch podľa hry Yasminy Reza. Keď ju hrali v Paríži, excelovala v nej Isabelle Huppert.

Soderbergh pred koncom

Do festivalovej súťaže vstupuje Steven Soderbergh s filmom Contagion s Mattom Damonom a Gwyneth Paltrow v hlavných úlohách. Témou je smrteľná nákaza. Soderbergh odštartoval svoju kariéru s filmom Sex, lži a video s víťazstvom v Cannes. Teraz potvrdil, že s filmovaním končí. Bolo to pre neho psychicky vyčerpávajúce, radšej bude maľovať.

Nadšený sudca

Predsedom poroty tohtoročného festivalu v Benátkach je Darren Aronofsky, ktorý tu pred dvoma rokmi zvíťazil s Wrestlerom. Je nadšený, aká mimoriadne silná je hlavná súťaž. Postupne sa do nej ešte zapojí David Croneberg, Alexander Sokurov či Steve McQuenn. V programe je aj premiéra film Wilde Salome, dokument o hre Oscara Wilda, ktorý nakrútil Al Pacino (na snímke).

Kto je najlepší

Každý rok sa v Európe rozvíjajú tie isté debaty – porovnáva sa úroveň festivalov v Cannes, Berlíne a Benátkach. Vlani Benátky potvrdzovali špekulácie, že ich festival slabne, lebo mal veľmi slabý program. Tento rok si ho vyblýskali – ale médiami sa už šíria správy, že víťazom bude Toronto, lebo producenti pochopili, že októbrová premiéra v Kanade najviac prospieva ich oscarovým plánom.