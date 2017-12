V Londýne sa cítili ako na dedine

Prestížna galéria Tate Modern cez víkend patrila nezvyčajnému projektu.

4. sep 2011

Mladá česká výtvarníčka Kateřina Šedá tvrdí, že o umenie jej veľmi nejde, no pravdou je, že sa jej v ňom celkom dobre darí. Pred šiestimi rokmi získala Cenu Jindřicha Chalupeckého, vystavovala na Dokumente v Kasseli, bienále v Berlíne či na prehliadke Manifestu. Vyhliadla si ju aj prestížna britská galéria Tate Modern.

Svoj nový projekt Od nevidím do nevidím musela dlho pripravovať. No nepoľavila, a tak cez víkend napokon priviezla do Londýna osemdesiat obyvateľov českej dedinky Bedřichovice. Ich úlohou bolo jediné – správať sa, ako keby boli doma.

Autorka prizvala aj ďalších osemdesiat ľudí – profesionálnych a amatérskych britských umelcov, ktorým rozdala fotografie Bedřichovic. Celý deň stáli na pomyselných hraniciach dedinky a realisticky stvárňovali krajinu, ktorú poznali z fotografií. Ráno sa pred Tate Modern začalo hromadne upratovať, rybári šli na ryby, deti stavali bunkre či hrali futbal. Taká normálna sobota.

Priebeh akcie bol pre Šedú najdôležitejším momentom: „Ide mi o ten – priam zázrak, že sa tu zjavia Bedřichovice,“ tvrdí. „A možno vznikne aj nová povesť, pretože keď sa o tri roky spýtate, ako to prebiehalo, je možné, že budete počuť niečo celkom iné.“

Základnou myšlienkou však bolo čosi iné – obyvatelia dediny sa podľa výtvarníčky príliš málo vidia a stretávajú, ráno odchádzajú do práce, večer sa vracajú a miesto, kde žijú, takmer nevnímajú. Chcela im ukázať vlastný domov v inom svetle, čo ju stálo niekoľko mesiacov prehovárania dedinčanov, aby sa do akcie zapojili. „Snažím sa spájať ľudí na základe vecí, ktoré ich rozdeľujú,“ hovorí Šedá pre českú televíziu.

Nešlo o prvý podobne ladený zámer Šedej. Už v minulosti sa jej napríklad podarilo prehovoriť tristo obyvateľov Ponětovic, aby v jednu sobotu svoje zvyčajné práce všetci vykonávali v rovnakom čase.

Ďalších päťsto ľudí zase kreslilo dedinu Líšeň a profil človeka, ktorý sa podľa nich najviac podobal profilu celej štvrte – výsledné kresby vystavovala tento rok britská galéria Millenium.