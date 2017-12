Kam chodíme - Atény, Attalova stóá

6. sep 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Ak budete v Aténach iba krátky čas, okrem povinného šplhania na Akropolu sa vyberte aj do blízkej Agory. Je to bývalé obchodno­spoločenské centrum mesta. Jeho súčasťou je takzvaná Attalova stóá, budova s impozantným stĺporadím a v nej archeologické múzeum. Uvidíte úžasné veci, od črepinového hlasovania s menami tých, ktorých sa Aténčania najviac obávali až po pravý antický nočník. Na rozdiel od iných múzeí toto zvládnete za necelú polhodinu. O to dlhšie môžete premýšľať, ako je možné, že už vtedy existovala taká vyspelá civilizácia a ako je možné, že odvtedy sme priďalekonepokročili.