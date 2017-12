V Benátkach cez víkend najviac zaujal Al Pacino

Známy americký herec sa predstavil ako režisér filmu o kontroverznom Oscarovi Wildovi.

6. sep 2011 o 0:00 (tasr, kul)

BENÁTKY. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach bolo aj tento rok množstvo svetových hviezd a celebrít. Cez víkend sa najväčšia pozornosť sústredila na Al Pacina, ktorý dostal špeciálnu cenu a uviedol svoj najnovší projekt.

Tohto 71-ročného hollywoodskeho veterána v Benátkach vítali davy kričiacich fanúšikov a zberateľov autogramov. Od organizátorov na galavečere prevzal ocenenie Jaeger-LeCouler Glory to the Filmmaker za prínos pre kinematografiu a čakalo sa na jeho film Wilde Salome. Je to sčasti dokument o inscenácii hry Salome od írskeho spisovateľa a básnika Oscara Wilda, v ktorej účinkovala vychádzajúca hviezda Jessica Chastainová - ale film je aj skúmaním autora a zároveň adaptáciou hry Salome.

Al Pacino je držiteľom Oscara za Vôňu ženy a preslávený filmami Krstný otec a Zjazvená tvár. Teraz priznal, že hoci Wilde Salome sám režíroval, má istý problém: „Rád by som povedal, že som nakrútil dokument, lebo hraný film to nie je. No lenže nie je to ani dokument, takže som z toho trochu zmätený,“ povedal.

Tvrdí, že na rozdiel od Orsona Wellesa sa nevzdal divadla, keď objavil čaro filmu, ale pestoval oba druhy umenia. Príbeh Oscara Wilda, ktorého koncom 19. storočia prenasledovali za homosexualitu, ho fascinuje. „Vieme, akým liberálnym mysliteľom bol. Navyše bol aj vizionárom, cítil s ľuďmi a chcel, aby bola spoločnosť humánnejšia. V tom čase sa pohyboval naozaj na nebezpečnej pôde,“ vysvetlil Pacino. „Jeho sexualitu využili proti nemu, aby ho zavreli do väzenia. Chceli ho umlčať,“ dodal.

Výsledky festivalu v Benátkach budú známe v sobotu.