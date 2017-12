Šesť adeptov na Bookerovu cenu

Aj u nás dobre známy Julian Barnes je vo finálovej šestke už po štvrtýkrát.

7. sep 2011 o 0:00 Alexander Balogh

LONDÝN, BRATISLAVA. Okruh adeptov Man Bookerovej ceny sa včera zúžil z trinástich na šesť, z nich porota určí 18. októbra laureáta tohto najprestížnejšieho ocenenia pre spisovateľov z Britského spoločenstva národov.

Na takzvanom shortliste zostali Julian Barnes (The Sense of an Ending), Carol Birch (Jamrach's Menagerie), Patrick deWitt (The Sisters Brothers), Esi Edugyan (Half Blood Blues), Stephen Kelman (Pigeon English) a A. D. Miller (Snowdrops). Barnes, ktorý je aj u nás známy vďaka viacerým prekladom (Keď ma ešte nepoznala, Žádný důvod k obavám, Pohlédnout do slunce či Jak to vlastně bylo), sa ocitol v užšom výbere už po štvrtýkrát.

Šéfka poroty Dame Stella Rimington na internetovej stránke Man Bookerovej ceny povedala, že to bolo „ťažké rozhodovanie, ale nakoniec sme sa zhodli, že práve tých šesť veľmi rozdielnych titulov je najlepších“.

Z longlistu, trinásťčlenného výberu, ktorý porota zverejnila koncom júla, teda neuspeli napríklad víťaz tejto ceny z roku 2004 Alan Hollinghurst, ďalej Sebastian Barry, ktorého poznáme z prekladu jeho Utajeného svedectva, alebo Alison Pick. Táto kanadská prozaička sa uchádzala o cenu s románom Far to Go, líčiacom osudy českej rodiny Bauerovcov koncom 30. rokov a ich márnej snahy opustiť Československo pred nacistami.

Víťaz Man Bookerovej ceny získa 50­tisíc libier (zhruba 57­tisíc eur), vlani sa z tejto sumy tešil Howard Jacobson za knihu The Finkler Question. Výsledky vyhlásia v októbri.