Richard Müller oslavuje vo veľkom štýle

Päťdesiatka je tradičný čas na bilancovanie. Richard Müller sa rozhodol bilancovať tradične svojsky.

7. sep 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Populárny spevák vydáva výpravnú narodeninovú kolekciu a opäť vyráža na turné.

Vždy, keď oslavoval narodeniny, robil to vo veľkom štýle. Platí to od albumov 33 a 44 až po najnovšiu kolekciu s názvom Všetko. Na jej krst prišiel Richard Müller vrtuľníkom, dostal platňu s pravými diamantmi a na turné, ktoré sa začne budúci týždeň, so sebou berie známeho českého speváka Dana Bártu.

Je tam naozaj všetko

„V špeciálnej škatuli je spolu dvadsaťpäť nosičov – kompletná diskografia Banketu, kompletná diskografia mojich sólových albumov plus mnohé nahrávky, ktoré ľudia určite nemajú a ani nemôžu mať,“ povedal spevák.

Výpravný box sa dostane do obchodov v týchto dňoch, za „baťovskú“ cenu 99,99 eura. Nájdete tam napríklad aj pesničku Model, s ktorou v polovici 80. rokov zvíťazil na festivale vojenskej politickej piesne Zlatý palcát, rarity z nahrávania s Petrom Hapkom a Michalom Horáčkom, skladby zo spolupráce s Andrejom Šebanom a ďalšími osobnosťami.

Fanúšikov asi bude najviac zaujímať kniha, ktorá je súčasťou boxu. Dočítajú sa tam často objavné informácie o vzniku jednotlivých pesničiek: „Sú to príbehy, ktoré sa viažu ku konkrétnym albumom, dokonca ku konkrétnym skladbám,“ prezradil spevák.

Na oficiálny krst do bratislavského River parku priletel vo veľkom štýle vrtuľníkom a čakalo ho tam špeciálne prekvapenie – diamantová platňa. Dostal ju za milión predaných albumov, na dnešné pomery a pre slovenského hudobníka neuveriteľne vysoké číslo.

No Müllerova kariéra už trvá pomaly takmer tridsať rokov a jeho popularita je na rozdiel od väčšiny spevákov–rovesníkov stále veľká. Jasne sa to ukázalo v roku 2008 pri jeho comebackovom koncerte na Pohode. Hral v hlavnom čase a pod pódiom mal v tej chvíli takmer všetkých divákov, ktorí boli na celom festivale, ako sa to na trenčianskom letisku stáva tým najväčším zahraničným hviezdam.

Po sérii rôznych káuz a zdravotných problémov vtedy verejne ohlásil koniec kariéry. No bolo to predčasné. Po albume Müller spieva Lasicu, Lasica spieva Müllera, Müller a Lasica spievajú Filipa vlani pridal odvážnu vlastnú nahrávku s názvom Už, kde sa spojil s mladými producentmi elektronickej hudby a opäť začal koncertovať.

video //www.sme.sk/vp/21821/

Exkluzívny hosť

Živé hranie ho stále baví, čo dokazuje aj nové turné. Začína sa 12. septembra v Trnave a po vystúpeniach v ďalších šiestich slovenských mestách sa presunie do Čiech.

Vlaňajšej šnúre sa tohtoročná podobá v tom, že spevák sa opäť rozhodol hrať v komornejších divadelných sálach. Na Potichu tour 2 však zaznejú trochu iné skladby, pozmenila sa aj sprievodná skupina a jeho súčasťou bude aj jeden exkluzívny hosť – výborný český spevák Dan Bárta.

„Už pred niekoľkými mesiacmi som ho požiadal, aby sme sa dali dokopy. Dan súhlasil a ja sa veľmi teším, pretože s ním príde veľa novej inšpirácie,“ povedal Richard Müller.

Pre veľký záujem fanúšikov už musel v Košiciach pridať jeden koncert navyše, v Bratislave dokonca počas troch októbrových dní odohrá dokopy až päť koncertov.

Termíny celého turné a informácie o lístkoch nájdete na jeho webstránke.