Zomrel český textár, básnik a publicista Pavel Vrba

Podpísal sa pod skladby, ktoré spievali Marta Kubišovú, Olympic, Gott, Lucie Bílá a ďalší známi hudobníci.

7. sep 2011 o 15:22 TASR

PRAHA. Jeden z najlepších českých textárov uplynulých desaťročí Pavel Vrba, dvojnásobný laureát Zlatej Bratislavskej lýry z rokov 1979 a 1985 (za songy Šaty z šátků Leška Semelku a Co je vůbec v nás Petra Jandu a skupiny Olympic), zomrel dnes v jednej z pražských nemocníc na následky mozgovej príhody vo veku 73 rokov.

Rodák z Brna mal na konte okolo 2000 skladieb pre prakticky celú špičku českej populárnej hudby a vyšlo mu sedem knižných publikácií. S výnimkou dvojročného pôsobenia na poste dramaturga Hudobného divadla v Karlíne začiatkom 90. rokov bol v uplynulých viac ako 40 rokoch umelcom na voľnej nohe.

Popri spomínaných zlatých trofejach získal na Bratislavskej lýre aj jednu striebornú a jednu bronzovú trofej, strieborné a bronzové ocenenia mal aj z festivalu Děčínska kotva. V roku 1991 mu udelili výročnú cenu Českého hudobného fondu (ČHF) za textovú tvorbu, o 17 rokov neskôr Zlatú cenu Ochranného svazu autorského (OSA) za prínos českej hudbe.

Pavel Vrba sa zaslúžil o textovú zložku hitov ako napríklad Lampa Marty Kubišovej, Mám rada cestu lesní Heleny Vondráčkovej, Jasná zpráva alebo Osmý den skupiny Olympic, Kdybych já byl kovářem alebo Dáma při těle Petra Spáleného, Holubí Dante Michala Prokopa, či Jedeme dál Petry Jan… a Petra Jandu.

video //www.youtube.com/embed/0ndFzqaVHiE

Pre Luciu Bílú otextoval okrem iného slávnu Ave Maria, ale aj hit What's Simple Is True americkej pesničkárky Jewel s českým názvom Touha. Pre Karla Gotta odel do českého šatu napríklad evergreen Love Hurts z repertoáru skupiny Everly Brothers pod titulom Zmírám láskou, ale aj "sinatrovku" It was a very good year, ktorej dal názov Dobré roky to jsou.

Pavel Vrba však spolupracoval s desiatkami ďalších spevákov a podieľal sa aj na celom rade divadelných inscenácií, vrátane českej verzie muzikálu Cigáni idú do neba alebo komorného diela sira Andrew Lloyd Webbera Tell Me on a Sunday s českým názvom Líp se loučí v neděli, ktorý v roku 2002 vyniesol Marte Kubišovej cenu Thálie.