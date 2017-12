Pozvánky

Venezuelský tanečník David Zambrano otvorí sezónu v elledanse.

9. sep 2011 o 12:00 Zuzana Uličianska, (zu)

Večer s venezuelským tanečníkom a choreografom Davidom Zambranom otvorí už piatu sezónu v elledanse. V prvej časti projektu Holes vystúpi tento svetoznámy tanečník v duete s Milanom Herichom, ktorý pôsobí v stále známejšom tanečnom zoskupení slovenských tanečníkov pôsobiacich v Bruseli Les SlovaKs. Druhé sólo predvedie ďalší z tanečníkov Les SlovaKs Peter Jaško. Na záver večera uvidia diváci Zambranovo sólo My fire is still burning for you, pre ktoré si Zambrano vybral hudbu z diela Mater Vladimíra Godára so spevom Ivy Bittovej.

Nasledujúci deň bude Zambrano a jeho kolegovia viesť v elledanse aj tanečný workshop. Elledanse bude mať v sobotu deň otvorených dverí, na ktorom si budú môcť prezrieť ukážky rôznych štýlov tancov pod vedené viacerých lektorov. Zambrano je pôvodom z Venezuely, 15 rokov žil v New Yorku a dnes pôsobí v Amsterdame a s Les SlovaKs spolupracuje intenzívne. Je známy predovšetkým vďaka posúvaniu hraníc improvizácií v tanci.