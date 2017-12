Aká bude divadelná sezóna v Nitre?

Bohatú divadelnú sezónu sľubuje Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Uvedie až šesť premiér, ktoré spája téma hľadania novej identity.

9. sep 2011 o 15:19 Zuzana Ferusová

V novej sezóne DAB Nitra muzikál, súčasná dráma a mladé posily súboru.

Novinky v DAB Nitra

Nitrianske divadlo prichádza do novej sezóny s viacerými zmenami, ktoré by mali prilákať aj mladšie publikum. Okrem omladenia súboru, vsadili aj na spoluprácu s mladými režisérmi a výber nových titulov. „Myslím, že bolo vždy príjemným spestrením, keď vedľa skúsených režisérov a režisérov zo zahraničia prišla aj omladina.

Divadlo je vždy risk, ale na druhej strane sa spoliehame na to, že sme mladým režisérom vytvorili také podmienky, aby sa im tu dobre robilo, aby našli odozvu“, vyjadril sa Svetozár Sprušanský, šéf umeleckého súboru DAB.

Súčasná dráma aj klasika

Medzi premiérami sú odvážne tituly súčasnej drámy, ale aj muzikál a veľká literárna klasika. Prvýkrát sa v slovenskom divadle objaví mladá poľská kultová autorka Dorota Maslowska. Jej hru Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky bude režírovať čerstvá absolventka réžie, Júlia Rázusová.

Slovenskou premiérou bude aj komédia kontroverzného režiséra Larsa von Triera Kto je tu riaditeľ? v réžii Jána Luterána. Klasiku bude zastupovať dramatizácia románu Jane Austenovej Pýcha a predsudok v réžii Ľubomíra Vajdičku. Chýbať však nebude ani muzikálový titul Sladká Charity, v ktorom bude účinkovať aj špeciálny hosť – frontman skupiny Desmod, Kuly.

Posily a návraty súboru

Až štyri nové tváre uvidia diváci v premiérach tejto sezóny: čerství absolventi Juraj Ďuriš, Martin Šalacha a Marián Viskup už hosťovali v divadlách a poznať ich možno aj z televíznej obrazovky. Trojicu dopĺňa aj Roman Poláčik, poslucháč herectva VŠMU z ročníka Martina Hubu. Mladí herci sa v Nitre uvedú aj svojim absolventským predstavením Bola raz jedna trieda. Okrem prírastkov do kolektívu DAB rád ponúka príležitosti hercom, s ktorými spolupracovali v minulosti. Po niekoľkých rokoch života vo Francúzsku, kde si zahrala v televízii aj vo filme sa vracia Antónia Miklíková, ktorú diváci uvidia v muzikáli Sladká Charity.

Prvá premiéra: Dark play

Sezónu 2011/12 otvorí už tento víkend premiéra „temnej hry“ o tínedžerovi, ktorý sa zabáva tým, že si vytvára nové identity. Za ne sa skrýva, nimi manipuluje druhých, až sa stále viac zamotáva do lží. Zároveň, ako typický predstaviteľ svojho veku, hľadá lásku, je ňou fascinovaný, aj keď o nej ešte veľa nevie. Režisér Svetozár Sprušanský vybral do hlavnej úlohy Jakuba Rybárika. Ten o titule, ktorým sa autor Carlos Murillo preslávil, povedal: „Je to ľudský príbeh, ale odohráva sa na mieste, kde sa dnes odohráva väčšina vecí – na internete.

Zdá sa, že je pre nás jednoduchšie komunikovať virtuálne, ako sa stretnúť a rozprávať v skutočnosti.“ Po ústrednej úlohe v Sklenenom zverinci je to ďalšia pozoruhodná rola pre tohto herca, aj keď vyžaduje odlišný prístup: „Je to iný druh práce, kde okrem skúseností a zážitkov som musel viac čerpať zo svojej fantázie“, priznal sa Rybárik. Dark Play je ďalším titulom projektu Ty kokso!, ktorým DAB Nitra láka do divadla mladých divákov. Po každom predstavení bude nasledovať diskusia publika s psychológmi. Premiéry sú pripravené na piatok a sobotu, vždy o 18.30 v Štúdiu DAB.