Blízke stretnutia Spielberga s Kingom

13. sep 2011

Podľa amerických recenzií nakrútil Abrams film, na ktorý sa desiatky rokov márne čakalo od Spielberga.

Ak nám Jon Favreau so Stevenom Sielbergom v Kovbojoch a votrelcoch ukázali, ako sa to robiť nemá, J. J. Abrams so Stevenom Spielbergom v Super 8 ukazujú, ako sa to robiť môže.

Ich sci-fi triler je zároveň rodinným/mládežníckym filmom, inteligentnou vedeckou fantastikou s témou UFO aj úctivou a vtipnou poklonou spielbergovskej klasike Blízke stretnutia tretieho druhu (1977), E. T. - Mimozemšťan (1982) a Goonies (1985).

Rómeo a Júlia

Hlavnými postavami sú deti z amerického malomesta, ktoré cez prázdniny na kameru formátu Super 8 nakrúcajú zombie horor. V centre pozornosti je štrnásťročný syn zástupcu šerifa Joe Lamb, ktorému pri tragickej nehode vo fabrike zahynula mama. Pri filmovaní sa zaľúbi do sympatickej Alice Dainardovej. Lenže jej otec, alkoholik Louis, nepriamo zapríčinil smrť Joeho matky, takže otcovia sa nenávidia – a príbeh prvej lásky sa mení na drámu Rómea a Júlie. Vrátane hier so zdanlivou smrťou.

Sú tu ešte ambiciózny „režisér“ Charles Kaznyk, pyromaniacky „odborník na ohňové efekty“, popletený kameraman, ctižiadostivý scenárista... Dynamická a harmonická zostava, výstižne charakterizovaná náznakmi rodinného zázemia a vzťahov. Už len tento plán by vydal na šikovný milý retro-film.

Nebol by to však Jeffrey Jacob Abrams, ak by nepridal viac zábavy, nápadov, napätia i parafráz. Premyslene, precízne, priam rafinovane, ale v ideálnych množstvách a dokonalom pomere.

Klasický autorský film

Keď deti snímajú nočné scény na miestnej vysvietenej železničnej zastávke, sú svedkami nehody: nákladnému vlaku vojde do cesty auto tak nešťastne, že nastane katastrofa. Z vagónov sa vysype záhadný náklad a v nasledujúcich dňoch sa začnú diať čudné veci.

Prichádza armáda a pod zámienkou záchranných prác začína niečo hľadať. A deti, ktoré sprvu chaos využívali ako vhodné pozadie pre svoj film, musia bojovať o vlastné životy. Finále sa odohrá na miestnom cintoríne a svoje v ňom zohrajú nie celkom mŕtvi nebožtíci.

Je veľmi príjemné vidieť klasický autorský film starej školy, film jedného muža, v ktorom všetko funguje. Postavy sú zaujímavé, vzťahy dynamické, príbeh odsýpa podľa presného načasovania, divák dostáva informácie v správnom čase i v presne vymeraných dávkach, herci sú presvedčiví, nechýba humor a popkultúrne odvolávky nie sú samoúčelné či otravné.

Skupinka filmujúcich školákov okrem Spielbergových starších diel evokuje i Stand by Me Roba Reinera podľa novely Stephena Kinga Telo, ale aj Gremlinov Joa Danteho, Pomádu a inú klasiku.

Len drobné chybičky

Horor, ktorý deti nakrúcajú a hotový ho vidíme pri záverečných titulkoch, je zasa milou poklonou klasikovi žánru Georgeovi A. Romerovi. A aby toho nebolo málo, Abrams nechá hrdinku Alicu zmiznúť v hlbokej nore...

Radosť z rozprávania je len sem-tam skalená nepochopiteľnými a zbytočnými anachronizmami, chybami logiky a kauzality. Ako tvrdia niektoré americké recenzie: Toto je Spielbergov film, na ktorý už desiatky rokov márne čakáme. Škoda, že ho musel nakrútiť iný režisér. Že Abrams vo veľkom využíva nostalgiu? Správne! Podstatné je, že nezabúda na vtip, iróniu, nadhľad a najmä rozprávačskú vášeň, ktorá hercov inšpiruje vydať zo seba to najlepšie.