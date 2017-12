Od Stravinského po Janu Kirschnerovú

Prepojenia niekoľkých storočí, klasika, pesničky aj živelné improvizácie. To všetko spolu tvorí festival Konvergencie.

14. sep 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Festival Konvergencie opäť ponúkne rôzne hudobné žánre.

BRATISLAVA. Na začiatku bol nápad oživiť tradíciu komorného muzicírovania v hlavnom meste. Dnes je z toho festival, ktorý prekročil hranice klasickej hudby aj Bratislavy. Konvergencie cez víkend odštartujú hlavnú časť dvanásteho ročníka, ktorého slogan znie „Nehráme iba hity, svet je oveľa pestrejší“.

Hlavnou novinkou sú takzvané predkoncertné uvedenia diel. Nebudú to žiadne oficiálne príhovory z pódia. „Ide o tri stretnutia na spôsob vernisáže, vždy polhodinu pred koncertmi. Ľudia dostanú pohár vína a muzikanti budú rozprávať o hudbe,“ vraví šéf festivalu Jozef Lupták. „Prvýkrát som to zažil v Anglicku, som zvedavý, ako to zoberú ľudia u nás.“

Tento rok festival nemá v programe žiadnu premiéru, ale hlavnou udalosťou je Stravinského Príbeh vojaka: „Toto kultové dielo ruského skladateľa v Bratislave nezaznelo od roku 1982. Je to scénická verzia hudobnej rozprávky pre dospelých, všetky tri postavy hrá Robert Roth, choreografiu pripravil tanečník Krisztián Gergye a režisérom je Silvester Lavrík.“

Riaditeľ festivalu si opäť zahrá, no menej než v minulosti. Predstaví sa napríklad s rómskymi spevákmi v zoskupení Afterphurikane, ktoré si zahrá s Janou Kirschnerovou. „Mali to byť dva koncerty, no chceme ich prepojiť jednou– dvomi spoločnými pesničkami. Bude to taký prvý test, plánujeme totiž dokopy turné,“ prezrádza.

Kto má rád voľne improvizovanú hudbu, uvidí dueto pianistu Mikiho Škutu s rakúskym trombonistom Bertlom Mütterom, improvizovať sa bude aj v projekte s podtitulom Keď sa páni zišli: „Je to fascinujúce stretnutie starej hudby, folklóru a improvizácií z Uhrovskej zbierky v naštudovaní súboru Solamente naturali. Prenesiete sa na šľachtickú zábavu v Uhrovci okolo roku 1730,“ sľubuje Jozef Lupták.

Koncertov je dokopy desať. Začína sa v nedeľu v Dóme sv. Martina, spojením ôsmich violončelistov a speváckeho súboru Gregoriana. O dva večery sa postará britský Doric String Quartet, ktorý vplyvný časopis Gramophone označuje za jedno z najlepších sláčikových kvartet.

