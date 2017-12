Ako sa dostať s coververziou do CNN

Väčšinou sa robia coververzie z hitov. Tie najpodarenejšie sa potom niekedy sami stanú hitmi. Ale existuje aj možnosť, že coververzia sa stane väčším hitom než originál.

15. sep 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Coververzie sa väčšinou robia z hitov. Tie najpodarenejšie coververzie sa potom niekedy sami stanú hitmi. Ale existuje aj tretia možnosť - keď sa coververzia stane väčším hitom než originál. Takým prípadom je beatlesovka Penny Lane.

Táto skladba z roku 1967 bola iba singlom, Beatles mali toľko nápadov, že si to mohli dovoliť. Počas nahrávania slávnej platne Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ju v štúdiu urobili ako bokovku a nakrútili k nej aj videoklip.

video //www.youtube.com/embed/PEyJ2EEvRBU

Kým napríklad Yesterday alebo iné beatlesovky majú množstvo coververzií, Penny Lane zostala bokom. Vytiahol ju napríklad Elvis Costello počas osláv Paula McCartneyho v Bielom dome, na koncertoch ju párkrát zahrala Tori Amos, ale tá najznámejšia je iná. Nie je od žiadneho slávneho hudobníka a nie je to ani tradičná coververzia.

video //www.youtube.com/embed/1yJ2yWvGnkI

To isté video, tá istá melódia, ale niečo tu nesedí. Text. Volá sa to literal video version. Zoberiete pôvodný klip, podľa neho doslovne zmeníte text pesničky, prespievate, pridáte titulky a zavesíte na YouTube. V tých najlepších prípadoch je to dosť vtipné a môžete sa s tým dostať napríklad až do správ na CNN. Pozeranosť zaručená, riskujete akurát to, že vydavateľ nemá zmysel pre tento druh humoru a tak môže video zablokovať s odvolaním na autorské práva.