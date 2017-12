Andy Whitfield: Bojoval nielen na plátne

Hviezda seriálu Spartakus a hollywoodsky idol podľahol rakovine.

17. sep 2011 o 0:00 Anita Ráczová, Anita Ráczova

Bol si predurčený na veľké a nešťastné veci, šepká svojmu mužovi do ucha krásna manželka Sura. Kým v seriáli Spartakus: Krv a piesok, ktorý v roku 2010 zaznamenal veľký úspech, umiera ona, v živote mimo kamier je to naopak.

Herec Andy Whitfield (17. 7. 1972 - 11. 9. 2011) podľahol rakovine, s ktorou bojoval 18 mesiacov a ktorú mu objavili pri rutinnej zdravotnej prehliadke. Diagnostikovali mu Non-Hodgkinov lymfón. Keďže bol v ranej fáze, Whitfield okamžite zahájil liečbu. Producenti, ktorí pochopili, že po prvých 13 častiach seriálu majú v podobe 39-ročného herca nový hollywoodsky idol, nemali dôvod panikáriť. Prognózy boli optimistické a aby štúdiá nestrácali čas a nenechali hladujúci dav v aréne dlho čakať na svojho gladiátora, natočili krátku šesťdielnu minisériu o tom, čo bolo predtým, než sa zo Spartaka stala legenda. Hoci minulý rok herec pre médiá vyhlásil, že je vyliečený, v januári už správy o jeho stave priaznivé neboli.

„Mali sme šťastie, že sme mohli pracovať s mužom, ktorý nehral šampióna iba na plátne, ale bol ním aj v živote. Andy bol pre nás inšpiráciou v tom, s akou odvahou, silou a šarmom viedol aj svoj súkromný boj," povedal o výbere Whitfielda Chris Albrecht, prezident spoločnosti Starz, ktorá Spartaka uviedla.

Lucy Lawless, kedysi známa ako Xena, dnes tiež jedna z hlavných postáv Spartaka, naňho spomína takto: „Bol to nadaný fotograf, technik a brilantný herec. Vyžaroval niečo, pre čo muži chceli byť ním a ženy sa chceli zaňho vydať."

Podarilo sa to len dvom. S druhou manželkou Vashty majú dve deti. Ako rodina oznámila, v jej náručí v nedeľu ráno aj skonal. Whitfield sa narodil vo Walese, ale kariéru začal až v Austrálii. Pracoval ako herec a model (získal zmluvy na viac ako 40 reklamných kampaní v Európe a Ázii), no zarábal si aj ako stavebný inžinier v poradenskej spoločnosti. Účinkoval v seriáloch All Saints, The Strip, Packed To Rafters a McLeodove dcéry a vo filmoch Gabriel a The Clinic.

