Vráťte sa spolu s nami do socializmu a vyhrajte

V rámci Projektu 100 sa môžete spolu s nami vrátiť do obdobia socializmu, ktorý sa odohráva vo filme "Druhá strana mince". Aj s týmto filmom môžete súťažiť a vyhrať.

18. sep 2011 o 0:00 (ss)

Súťaž trvá do 24. septembra 2011 do polnoci a jeden z vás, ktorý správne odpoviete na súťažnú otázku získa knihu "Monografia Viktora Kubala" v hodnote 17,90 €. Meno výhercu uvedieme na tejto stránke po skončení súťaže. Cenu do súťaže venuje Asociácia slovenských filmových klubov.

Súťaž je ukončená a výhercom sa stáva Róbert Jaselský.

Srdečne gratulujeme.