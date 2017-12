Súťaž pre gayov, lesby, bisexuálov,...

Filmový festival inakosti je prehliadkou slovenských a zahraničných filmov, ktoré tematizujú život lesieb, gayov, bisexuálnych a transgender ľudí. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili súťaž o permanentky na tento festival.

20. sep 2011 o 16:00 (ss)

Do súťaže sa môžete zapojiť do 26. septembra 2011 do 12. hod. Piati z vás, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku získajú po dve permanentky na Filmový festival inakosti. Mená výhercov budú uverejnené na tejto stránke po skončení súťaže.

Súťaž je ukončená a výhercami sa stávajú Kristína Drinková,

Peter Broniš, Ladislav Michalec, Veronika Pizano a Erika Igondová.

Srdečne gratulujeme.