Aktuálne výstavy

Pocta E. M., Sedmokrásky a klony, Bienále kresby, All that by allt

Vernisážou na záver sympózia Hommage a Erna Masarovičová predstavili jeho účastníci diela vytvorené v autentických priestoroch slovenskej sochárky, šperkárky a medailérky v Ateliéri EM na Gorazdovej ulici v Bratislave. Popri sochároch – Jankovič, Brunovský, Trizma, Kissoczy, Aiha (Fínsko) a Císařovský (ČR) sa na podujatí zúčastnili aj šperkári – Lorinzc (Maď.), Stach (Nem.), Hora (ČR)a domáca Majerníková, grafická dizajnérka Chmelová a hudobná skladateľka Trbojevič z Fínska. Kurátorkou sympózia bola Mária Nepšinská. Bienále kresby

Dnes o 18.00 h otvoria v Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade v Bratislave výstavu Najlepšie diela bienále kresby Plzeň 2011. Sedmokrásky a klony

Výstavu súčasného umenia Sedmokrásky a klony otvoria dnes o 18.00 h v Esterházyho paláci SNG v Bratislave. Kurátor Vladimír Beskid uvedie diela Klima, Kollera, Baláža, Kalmusa, Balážovej, Kapelovej, Jankoviča, Monogramistu T.D., Džadoňa, Rónaia, Bindera, Kvetána a ďalších. All that by allt

Vernisáž výstavy All that by allt – dizajn a individuálna tradícia (Peter Simoník a Elena Bolceková) je dnes o 18.00 h v Dizajn štúdiu ÚĽUV na Dobrovičovej ulici 13 v Bratislave.