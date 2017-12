Prídu ešte horšie časy

Mŕtvola musí zomrieť nie je morbidita, len groteska o vzťahoch.

19. sep 2011 o 22:00 Kristína Kúdelová

Možnosť nakrútiť duchaplný film o intelektuáloch v problémoch zostala zatiaľ nevyužitá.

Sú veľmi vzdelaní, bežne a úplne prirodzene používajú cudzie slová, majú akademické tituly aj vysoké postavenie v ušľachtilom učiteľskom povolaní, ale aj tak z toho nevyplýva nič, keď ide o ich rodinné šťastie.

O filme Jozefa Paštéku Mŕtvola musí zomrieť sa hovorilo už dlhšie, posúvala sa aj jeho premiéra, ale teraz už v našich kinách je. Tajomstvo je konečne odhalené. Film s takýmto názvom nie je žiadna krvavá morbidita, ale groteska o partnerských vzťahoch, ktoré sa komplikujú tým, že jeden (a možno aj viacerí) z jej hrdinov by mohol byť vrahom.

Kým sa nebude spomínať na Titanic

V gangsterkách to býva tak, že podozriví z trestného činu sú vlastne sympatické postavy a je to tak aj v tomto prípade. Okolie, napríklad susedov, môže iritovať ich intelektuálstvo a zdanlivo vyšší životný štandard. Ich rozpoloženie je pritom v zásade dojemné, pretože aj oni podliehajú životnej frustrácii a niekedy až rezignácii. A zároveň je aj zábavné, pretože stále vedia svoju situáciu vyhodnotiť a usúdiť, že môže byť aj horšie. Naznačuje im to najstaršia (v tomto príbehu iba okrajová) postava: prídu ešte časy, keď budú spomínať na plavbu Titanicom a myslieť si, že tam zažili love story.

Voľba takýchto hrdinov je v slovenskej kinematografii ojedinelá a sľubná je zápletka, v ktorej sa vysokoškolskí pedagógovia dostávajú do sporu s človekom prostej mysle a hrubej sily. Aj to je dobrý vtip, že keď sa odhodlávajú na trestný čin a hľadajú stratégiu, inšpirujú sa pritom vzorom z krásnej literatúry.

Inteligent by mal chaos zvládnuť

Do Paštékovho filmu však okrem toho neustále vstupujú policajti, alkohol a erotika (niekedy v predstavách, niekedy naozaj), a to sú zas bežné a lacné motívy. Túto cestu za humorom už z našej kinematografie, a najmä z televíznej tvorby, poznáme. Nešťastné tiež je, že v množstve gagov a množstve postáv, ktoré sústavne čosi hystericky riešia, zaniká skutočný problém. Ani mŕtvola vlastne nie je dôležitá, je len chaos. Hovorí sa, že inteligent by ho mal v zásade zvládnuť. Tentoraz je však naozaj ubíjajúci. Nevyznie pri ňom obraz, herci ani žiadna emócia.

Posledné obrazy z filmu pripomínajú Buňuelov Skrytý pôvab buržoázie. Tam sa postavy presúvali po poli a smerovali nevedno kam, pravdepodobne k vlastnému zániku. Ten obraz sa vo filme stále vracal, ale Buňuel, surrealista, upozorňoval, že v ňom netreba hľadať nijaký zmysel.

Takto by na záver mohla vyznieť aj Paštékova Mŕtvola. Napriek tomu, cítiť v nej sympatickú snahu o životné zmierenie. Zmierenie je naozaj to, čo v tejto komédii - alebo tejto komédii - prospeje.