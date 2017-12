Kým Gorkij písal Matku, inde žila moderna

Valerij Kupka zostavil antológiu kľúčových umelcov, ktorí tvorili takzvaný ruský strieborný vek či ruskú kultúrnu renesanciu.

20. sep 2011 o 17:32 Ján Litvák

V čase, keď bitkár Maxim Gorkij písal v Amerike svoju bibliu socialistického realizmu Matku, domáci básnici tiež nezaháľali. V Rusku na obrúsku na brezovom stolčeku ticho sekali svoje strofické veršíky. Alebo to bolo inak?

Zarážka v roku 1917

V prípade básnikov vari aj áno. Mnohí z nich sa stali iniciátormi a postupne aj neodmysliteľnou súčasťou toho, čo filozof Nikolaj Berďajev neskôr nazval ruským strieborným vekom alebo tiež ruskou kultúrnou renesanciou, ktorá mala zarážku v pamätnom roku 1917.

V súvislosti s týmto dianím v umení, vede a vo filozofii sa zvykne vravieť aj o ruskej moderne, ktorá zahŕňa mnohé diela a udalosti spadajúce do dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia.

Prekladateľ Valerij Kupka sa podujal na neľahkú úlohu. Zostaviť reprezentatívny výber kľúčových postáv tohto obdobia a odzrkadliť v osobnostných profiloch a ukážkach z ich tvorby všetko to eruptívne, prudko sa meniace, svetové, filozoficky podkuté, vzdelané, a predsa vždy hlboko osobné, senzitívne a v neposlednom rade ruské. Výsledkom je publikácia Ruská moderna (Slovart 2011).

Samozrejme, nemôžu tu chýbať ikony ako Andrej Belyj, Alexander Blok či Anna Achmatovová, Osip Mandeľštam, ale ani Ivan Bunin alebo Marina Cvetajevová. No tým sa menoslov zďaleka nekončí. Keďže sa všetko nedá vtesnať pod nálepku symbolizmu či akméizmu, a nie je to ani snahou zostavovateľa, nachádzame tu viac ako tridsiatku kľúčových básnikov a poetiek, ktorí sa viac-menej cielene zapojili do tohto vrenia.

Pokračovanie projektu

A rovnako aj buričov a odpadlíkov z rodu tých, ktorých hlad po individuálnom básnickom sebavyjadrení bol vždy väčší ako hocijaká širokospektrálna spoločenská či protispoločenská kultúrna formácia.

V prekladoch Jána Buzássyho, Jána Štrassera, Juraja Andričíka, Jána Zambora, Ivany Kupkovej a Jána Kvapila spoznávame známe i menej známe postavy a ich texty, manifesty, protesty. Sú tu takisto opublikované snímky, kresby a karikatúry, kritiky, citáty, naznačené skupinové či partnerské väzby, zreprodukované prebaly knižiek etc.

Kniha nadväzuje na ambiciózny projekt vydavateľstva Slovart Lyrika 20. storočia, ktorého prvým zväzkom bola história legendárnej americkej literárnej skupiny Beat generation (vyšlo pod titulom Beatnici, zostavil Marián Andričík).

Nuž ale - ako vraví gramota anonymného mužika, ktorá sa dochovala na brezovej kôre - ak chceš chápať Rusa, zabudni na USA.

V blízkej budúcnosti majú v spomínanej edícii vyjsť napríklad tituly Rocková lyrika a Dadaizmus, ktoré vydavateľ avizuje aj na prebale antológie ruskej moderny.