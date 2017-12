Čo počúvame: Staind

20. sep 2011 o 17:33 Michal Durdovanský

Niekedy vás prekvapí obľúbená kapela, na ktorú ste už takmer zabudli. Kapela, ktorú ste počúvali v stredoškolských laviciach, no odvtedy sa jej nepodarilo vydať nič zaujímavé. Američania Staind svoj vrchol zažili na prelome tisícročí, preslávili sa rockovými baladami s grungeovým nádychom.

Pred pár dňami vyšiel ich nový eponymný album, zo zvedavosti som zhliadol klip ku singlu Not Again a ostal som príjemne prekvapený. Energická skladba so silným refrénom a vynikajúco vygradovaným sólom sa v dnešnej záplave priemerných nahrávok nepočuje každý deň. Pri opakovaných vypočutiach moje nadšenie rástlo a s myšlienkou, že takto by znela Nirvana v roku 2011, som si vypočul celý album. Ten je však rovnaký ako tie predošlé. Príjemný, nekonfliktný a sterilný. Škoda.