Ondrej Šoth už nie je generálnym riaditeľom SND

Ministerstvo kultúry zistilo porušenia viacerých pravidiel, riaditeľ SND požiadal o uvoľnenie z funkcie. Divadlo do nového konkurzu vedie šéf technicko-prevádzkového úseku Milan Vajdička.

20. sep 2011 o 21:00 Oliver Rehák

Text je aktualizovaný o kompletnú správu kontroly ministerstva kultúry

Kontrola v divadle ukázala porušenia rozpočtových pravidiel vo výške 436-tisíc eur.

BRATISLAVA. Generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth požiadal ministra kultúry Daniela Krajcera o uvoľnenie z funkcie. Minister jeho žiadosť prijal, no zároveň na tlačovej konferencii vyhlásil, že bude "dôrazne trvať na náhrade" sumy, ktorú ukázala kontrola. Dočasným vedením divadla poveril šéfa technicko-prevádzkového úseku Milana Vajdičku a chystá sa nový konkurz na miesto generálneho riaditeľa.

Kontrolu do divadla poslalo ministerstvo kultúry v máji, na základe informácií o nehospodárnom nakladaní so štátnym majetkom. Kontrola sa skončila už v polovici augusta a po dlhom pripomienkovaní zo strany divadla jej výsledky unikli do médií. Ako vyplýva zo záverečnej správy, ktorej kópiu má k dispozícii aj denník SME, celkové porušenia rozpočtových pravidiel sú vo výške 436-tisíc eur.

video //www.sme.sk/vp/22007/

Kompletnú verziu správy si môžete pozrieť na konci článku.

video //www.sme.sk/vp/21997/

Čo sa zistilo

„Tu nikto neukradol ani cent, to sa všetci dozviete,“ tvrdil pred dvoma týždňami generálny riaditeľ SND Ondrej Šoth. V tom čase už poznal výsledky kontroly. Vedenie divadla vznieslo vyše päťdesiat námietok, kontrolóri uznali len jedinú.

Záverečná správa, ktorá má takmer sto strán, konštatuje viaceré porušenia interných predpisov SND, zákona o verejnom obstarávaní aj finančnej disciplíny. Kontrolóri preverovali obdobie od mája 2010, keď do funkcie nastúpil súčasný generálny riaditeľ, do mája tohto roka. Ich závery hovoria o niekoľkých predstaveniach aj o problémoch týkajúcich sa bežnej prevádzky v divadla.

Napríklad v prípade baletu Onegin ide o prekročenie finančného plánu: „Zamestnanci umelecko-dekoračných dielní upravili rozpočet materiálových nákladov na scénickú výpravu o 44 000 eur a kostýmovú výpravu o 28 450 eur,“ píše sa v správe.

Podobné zvyšovanie sa našlo v ďalšom balete Giselle, kde bola „upravená scénická výprava o 33 000 eur“.

Kontrolóri ministerstva si všimli aj porušenie príkazu generálneho riaditeľa SND o úsporných opatreniach týkajúci sa vyplácania odmien. Vystavený bol vlani v septembri, no do konca roku 2010 boli v divadle vyplatené odmeny 202-tisíc eur.

Ďalej sa zistilo, že SND naposledy aktualizovalo pracovný poriadok, svoj základný pracovno-právny predpis, vo februári 2006: „...ku dňu začatia kontroly došlo k zmenám a doplneniu sedemkrát, no v súčasnom platnom poriadku nie sú aktualizované,“ uvádza správa.

V ďalšom texte sa spomína vykonávanie vedľajšej podnikateľskej činnosti vedúcich zamestnancov divadla, nevýhodné zmluvy a prenájmy, porušenie finančnej disciplíny „vzhľadom na neúplnosť a nedôveryhodnosť predloženej dokumentácie“.

Plusy a mlčanie

Výsledky kontroly však nie sú jednostranné. Napríklad pri preverovaní opery Dvaja Foscariovci správa konštatuje ušetrenie nákladov na výpravy oproti stanovenému limitu v sume 12-tisíc eur, v predstavení Coriolanus dokonca až 19-tisíc eur.

Pozitívne kontrola hodnotí aj použitie účelovo určených finančných prostriedkov. To sa týka projektov ako Balet SND v zahraničí, Činohra SND na scénach národných divadiel, Opera SND na zahraničných scénach národných divadiel.

Správa je datovaná 19. augusta, obe strany doteraz odmietali kontrolu komentovať.